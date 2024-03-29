迪士尼4月「地球月」推動環保　Frozen園區添太陽板城堡建儲水缸

為了下一代可締造可持續的美好環境，香港迪士尼樂園度假區由工程設計初期已有環保的考慮，日常運作亦在實踐，每年4月更定是迪士尼的「地球月」，在園區舉行慶活動，向賓客和演藝人員宣揚環保訊息。

今年的「地球月」，迪士尼推出五大環保項目，當中在上年底新開的魔雪奇緣世界（World of Frozen）園區內，除了早已採用環保設計外，其兩個主要遊樂設施更安裝太陽能板。至於園區最標誌性的「奇妙夢想城堡」，今年會在城堡下建造儲水缸，讓護城河的水經過過濾系統後可再次使用。



迪士尼為了向演藝人員宣傳環保意識，在員工的工作區內設有分類回收位置，讓演藝人員可以以塑膠、紙杯、紙製品、金屬、玻璃樽及電線等進行分類回收，貫徹環保理念。

員工的工作區內設有分類回收位置（何倩瑜攝）

園內兩處設環保儲水系統

迪士尼參考環保發展的因素，魔雪奇緣世界內的遊樂設施「魔雪奇幻之旅」，是一趟坐船的室內河道觀光行程，觀總共有四個隱藏的出入水位分佈在整個遊樂設施中。四個出入水位均可按維修需要排走個別水道的水，並透過儲水系統減低維修時的用水量。水在重新注入河道前會做過濾及加氯處理，亦會定期抽取檢驗，確保質量標準與公眾泳池相同。

2020年1月擴建並重新命名的「奇妙夢想城堡」，今年會在城堡下方建造儲水缸。香港迪士尼樂園度假區設施服務部高級電力、機械及環境工程服務經理丁志傑表示，該儲水缸使用環保設計，護城河的水在經過過濾系統後可再次使用。當奇妙夢想城堡護城河在維修時，亦會將水暫存於水缸，水在再次使用時會進行過濾等處理。

香港迪士尼樂園度假區設施服務部高級電力，機械及環境工程服務經理丁志傑。（何倩瑜攝）

擴展太陽能發電系統

迪士尼亦計劃在今年內，於魔雪奇緣世界的兩項遊樂設施，即「魔雪奇幻之旅」和「雪嶺滑雪橇」，在其天台安裝太陽能板，連同迪士尼行政大樓停車場在內，園區內一共12個位置，會增加700多塊太陽能板。作為現時全港最大型的太陽能發電系統，整個迪士尼園區會有合共8,200多塊太陽能板，預計每年產生370萬度電，可供應予1,100戶三人家庭一年的用電量。

垃圾桶機械人「PUSH小推」 向賓客分享環保資訊

除了在硬件上增加環保設計及裝置，迪士尼在今年增加「PUSH小推」回收垃圾機械人作為向賓客宣傳及分享環保資訊的重要成員。「PUSH小推」回收垃圾機械人會在「地球月」時在迪士尼與賓客互動，對話內容圍繞環保資訊，並僅會在四月「地球月」出現環保資訊相關的對話。

「PUSH小推」與賓客互動分享環保資訊。（何倩瑜攝）

循環再用破損材料 建新長凳

2005年開幕的香港迪士尼樂園，明年便迎接20周年，園區內設施的更迭無可避免，為減少堆填區廢物，迪士尼升級再造樂園長凳的破損木條，改造為木箱、旋轉柵門和新長凳。迪士尼重用300條木條以製作「森林河流之旅」、「前往泰山樹屋之木筏」及「原野劇場」的木箱和旋轉柵門。連接迪士尼樂園正門及港鐵站的一條大道「迎樂路」，沿路上重用約560條木條製作新的長凳，目標於今年內迎樂路和迪欣湖活動中心重用共1,500 條木條。

園區減少用塑膠 4.22起酒店

自2018年起，迪士尼已致力減廢及減少塑膠使用，為應對即將來臨的4月22日管制即棄塑膠新法例，迪士尼更新度假區酒店房間的用品，香港迪士尼樂園酒店會免費向入住賓客供應非塑膠洗漱梳妝用品及玻璃樽裝水，房間內的即棄膠樽裝水已改由飲用水機提供。

迪士尼更重新設計爆谷包裝，減少使用塑膠袋。（何倩瑜攝）

迪士尼更重新設計爆谷包裝，減少使用塑膠袋。（何倩瑜攝）

迪士尼從2018年起至今，已陸續取代即棄塑膠，包括塑膠飲管及攪拌棒、即棄餐具、塑膠外賣盒、飲品杯蓋、戶外小食亭熱狗盒和沙律盒、爆谷包裝、商店購物袋。酒店方面，客房內的拖鞋和浴袍除去塑膠包裝，沐浴露、洗髮露、護髮素，還有酒店自助餐小盤子（前菜和甜品）等，亦用了替代品。

迪士尼更重新設計爆谷包裝，以減少使用塑膠袋，從2023年6月推行至今，已減少使用超過56萬個塑膠袋。