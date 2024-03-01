東京迪士尼春季開魔雪奇緣城堡　香港園方︰本港設施豐富具競爭力

香港迪士尼今（1日）公布，過去聖誕及新春假期人丁兩旺，並將推出新一年的美食巡禮。為了繼續提供優質的餐飲服務，香港迪士尼亦積極發掘人才，與職訓局旗下的廚藝學院合辦就業講座及工作體驗，讓學員即場面試。



此外，東京迪士尼春季開幕的新園區，設施便包括《魔雪奇緣》主題的城堡，意味香港園區不再是全球獨家有《魔雪奇緣》元素的迪士尼。香港迪士尼內部消息人士指，東京園區定位是「樣樣都有啲」，認為相關遊樂設施不及香港豐富，強調香港有一整個《魔雪奇緣》主題園區，能提供沉浸式體驗，仍具競爭力。



聖誕及新春假 樂園酒店人丁兩旺

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，自全球首個《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」去年開幕後，已吸引世界各地的旅客到訪，包括內地、日本及東南亞等地。而節慶活動及城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」亦同受歡迎；過去聖誕及新春假期，樂園及三間度假酒店皆人丁兩旺。

黎珮珊提醒，迪士尼好萊塢酒店包括以Marvel為主題的全新酒廊「留映廳」，已於去年翻新，旅客由今年4月26日起，可入住融合電影及藝術元素及全新「米奇與好友」客房，現已接受預訂。

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迪士尼去年曾日售4,000杯軟雪糕

香港迪士尼今年亦會推出一系列特色餐飲，度假區餐飲總監黃慶龍表示，「魔雪奇緣世界」內的阿德爾港畔餐廳，由開幕至今日均賣出1,700個套餐，最高峰賣出近3,000個，以小鎮芝士火腿雞肉最受歡迎。他並透露夏雪節軟雪糕曾於一日賣出近2,000個，而聖誕期間推出甜番薯味軟雪糕，亦曾日賣1,700個，即高峰期軟雪糕合共賣近4,000杯。

新特色美食方面，迪士尼樂園酒店「翠樂庭餐廳」將在四月推出避風塘系列，包括炒蜆、乳鴿、蟹粥等。而四至六月為水果豐收時節，「晶荷軒」餐廳推出水果主題，由世界各地進口新鮮木瓜、荔枝、百香果等入饌。

聯手職訓局開招聘會搶餐飲人才

黃慶龍又指，為了繼續提供優質的餐飲服務，人力資源為必要考慮的項目，因此會積極發掘人才，例如與職訓局旗下的廚藝學院合作舉行招聘會，提供就業講座及工作體驗，屆時有興趣的學員更可即場面試及填表。

▼迪士尼魔雪奇緣世界▼



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增兩自由行城市 迪士尼研旅行社合作吸客

另外，東京迪士尼「夢幻泉鄉」新園區，即將在春季開幕，當中設施便包括《魔雪奇緣》主題的城堡等，意味香港園區不再是全球獨家擁有《魔雪奇緣》元素的迪士尼。香港迪士尼內部消息人士指，東京迪士尼的定位是「樣樣都有啲」，認為相關遊樂設施不及香港豐富，強調香港園區整體性高，能提供沉浸式體驗，甚至遠至美國的旅客亦專程來港感受。

問到港府計劃由夏季起，在維港每月舉辦煙火及無人機表演，會否與香港迪士尼造成互相搶客局面。消息人士指雙方定位並不相同，「迪士尼星夢光影之旅」強調迪士尼的特色元素，包括播放電影主題音樂等，因為認為沒有影響。此外，西安及青島市，亦將納入自由行城市，消息人士稱將研究對吸客有多大幫助，又稱冀用海外旅行社網絡，吸引兩地旅客入園。