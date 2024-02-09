迪士尼招聘殘疾人士入職　名額增至40個　聾人員工獲讚「好拍檔」

為推動職場共融文化，本港部份企業會聘用殘疾人士，迪士尼自2007年起推行「迪士尼伴你同行計劃」 (Disney Side-by-Side Journey)，與超過30間非牟利機構合作，為身心有障礙人士配對合適工作，協助他們投身職場，今年將增加招聘額至40個。



迪士尼服裝部任職裁縫的梁寶琴（寶琴）是一位聾人，過往求職屢碰壁，因不少僱主擔心難以溝通。寶琴的同事表示，起初會有所顧慮，後來發現靠「口型」也能溝通相處，又大讚對方處事認真和勤力，是工作上的「好拍檔」。



同事曾憂難溝通 發現「睇口型」足夠溝通 形容好拍檔

寶琴於去年4月加入迪士尼，目前是全職員工，一星期工作5天。她當初透過非弁利機構「龍耳Silence」推薦，參與「迪士尼伴你同行計劃」，通過面試及試工後，成功加入迪士尼服裝部門任職裁縫，主要工作是修改或修補衣服，例如將新的褲子依指定尺寸裁剪成適合長度，然後車縫或使用挑腳機處理等。

寶琴作為一位聾人，在求職時都遇上不少困難，她稱，曾在其他地方求職被拒，對方皆稱「驚溝通困難喎」，而迪士尼的計劃則給予其工作機會。她表示，在迪士尼工作很開心，加上同事會熱心指導及幫忙，笑言目前工作「無咩困難」，她亦非常感激同事。

寶琴的同事Ann表示，本身不懂得手語，曾擔心與她難以溝通，事實上只要透過「睇口型」，也能夠與對方好好溝通及相處。她讚揚寶琴工作認真、勤力又專注，相處開心，是工作上的「好拍檔」。

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計劃至今提供超過320個工作機會

香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜 Vivian Chen表示，迪士尼一向歡迎不同種族及背景人士加入團隊，目前員工有來自 43 個不同的國家及地區。她指，是次計劃旨在推動多元共融，相信不同人都有屬於自己的才能，至今已為超過320名身心有障礙人士提供工作機會，當中不論是前線崗位、抑或後台需要特別技能的職位都有，包括髮型化妝師、舞台技術員、裁縫（車辦員）等。

她表示，公司會為參與計劃人士做工作配對，以寶琴為例，迪士尼當初「睇中」她曾在皮革廠工作，所以當她通過公司的工藝測試後，就將其配對做服裝部門的裁縫崗位。

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提供在職培訓 安排資深同事輔助 工時循序漸進助適應

另外，每位員工入職前，迪士尼都會安排相關的培訓，協助其了解迪士尼文化和待客之道。公司為寶琴提供了6個月的培訓期，寶琴表示，培訓過程令她學習到很多車縫技巧，例如學懂使用挑腳機、釘鈕機及閘骨機。

除在職培訓外，迪士尼亦會安排一名資深同事擔任學員的「Buddy」（夥伴），協助學員投入工作。「Buddy」亦會接受不同的培訓，透過了解學員的需要，提供更合適、切身的指導和協助。非牟利機構及社工亦會適時了解學員的工作狀況，提供合適的支援；而為協助學員適應，計劃採用漸進式設計，學員每月的工作時間會逐漸增加，並輪班工作。

計劃增招聘至40個

「迪士尼伴你同行計劃」 （Disney Side-by-Side Journey）自2007年起推行，與超過30間非牟利機構合作，為身心有障礙人士配對合適工作，協助其投身職場。往年計劃都有約200個申請，去年則聘請了32人。今年計劃增至超過40個職位空缺，成功通過面試的人士會於5月開始上班。Vivian表示，期望計劃會繼續運行並不斷擴展，幫助更多有需要人士。

有興趣申請計劃的人士，可在本月22日起，經由機構轉介到香港社會服務聯會（社聯）或勞工處展能就業科，申請將於3月15日截止。