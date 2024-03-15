香港快運北京大興國際機場航線首航　百名師生校長坐頭班機往考察

HK Express香港快運航空往來香港與北京大興國際機場的全新航線周二（12日）正式首航。藉着新航線開通，香港快運亦帶同林氏基金組織的40多位老師及小學生、以及香港教育工作者聯會帶領的約60位校長及老師一同乘搭首航前往北京考察，增進對國情的了解。



快運CEO毛潔瓊：從大灣區出發乘客多3倍

香港快運行政總裁毛潔瓊當天在大興國際機場舉辦的首航儀式上致辭時表示，隨着國家「一帶一路」倡議的推進和粵港澳大灣區的發展，香港快運持續看好國家經濟未來發展，香港國際航空樞紐持續為香港、內地包括粵港澳大灣區的其他城市、與世界各地提供互聯互通的網絡，在香港以至國家整體發展中扮演重要角色。

毛潔瓊續指，新航線開通是香港快運航空擴展內地網絡的第一步，未來香港快運將繼續充分發揮香港作為國際航空樞紐的獨特優勢，積極加強與國家的聯繫，為其擴大對外開放和經濟高質量發展作出貢獻。

香港快運北京大興新航線3月12日首航。香港快運行政總裁毛潔瓊於北京大興國際機場儀式表示，未來香港快運將繼續充分發揮香港作為國際航空樞紐的獨特優勢。（香港快運提供圖片)

香港快運表示，自2023年年初以來，從大灣區出發丶搭乘香港快運的乘客人數增加了3倍，截至2023年9月，每月的乘客數量已經超過10萬人次。

北京大興機場坐落於北京和廊坊以及河北省交界，是繼北京首都國際機場之後的北京第二個國際機場。目前設有四條跑道，為貫通北京、天津和河北地區的重要航空樞紐。