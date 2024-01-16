HK Express免費機票｜1.17派兩萬張予內地居民　17航點須香港出發

HK Express香港快運繼早前推出「賞你飛」活動，向港人送出免費機票後，由明日（17日）早上10時起，以先到先得的形式，再向內地居民送出逾兩萬張免費機票，目的地包括東京、大阪及曼谷等17個熱門航點。參加者須符合3個條件，才合資格贏取機票。



香港快運再向內地居民送出逾兩萬張機票。（網頁圖片）

香港快運向內地居民送出兩萬張機票

香港快運在簡體官方網頁公布，將於1月17日至1月19日，以先到先得方式，向中國內地居民送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，合共20,756張，但不包括稅項、附加費及其他費用。而免費機票的旅遊期限，為1月22日至7月11日，即旅客最遲便要在今年7月11日完成旅程。

所有機票亦由香港國際機場出發，目的地共17個城市，包括東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷（素羅那普）、普吉、清邁、峴港、台北、台中、高雄。

（圖片來源：香港快運 HK Express）

合資格的參加者須符合三個條件

1. 必須通常居住在中國內地並持有效旅遊證件

2. 持有效的電郵地址及內地電話號碼

3. 預訂當日已年滿12歲



此外，若在香港快運舉辦的其他地區機票禮遇活動中，成功贏取或預訂機票，該批參加者則不符合參加資格。

香港快運免費機票｜四步搶免費機票

【步驟1 】在活動網站的指定搜尋欄選擇航點、旅遊日期。（活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）

【步驟2】選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。

【步驟3】加購航班附加服務（寄艙行李額、座位、餐飲，以及U-First優先服務等），確認機票細項，並繳付稅項、附加費及其他費用。

【步驟4】完成訂單後，收到行程確認電郵。詳情可到HK Express網頁了解。