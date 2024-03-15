大昌食品宣布28間門市全線結業　受不確定外在因素、營運挑戰影響

有39年歷史的大昌食品市場將結束營運，28間零售店鋪會全線結業，會員計劃則於下月1日終止運作。據了解，公司人事部今日陸續向員工發出終止僱傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，有關僱員合約將於下月14日工作時間結束後終止。



另外，大昌行亦向「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發通知，稱為配合業務發展，將於下月1日終止運作。



有39年歷史的大昌食品市場將結束營運。（盧翊銘攝）

據悉，大昌行集團今早與員工開會交代。根據公司向員工發出的終止僱傭合約通知書，員工合約將於下月14日的工作時間結束後終止。

通知書指，就員工4月的工資、未放取的年假以及其他法定權益等，將於最後受僱日期後的7日內發放。另外，公司將向員工發放相當於一個月基本薪金的「特惠金」，以令過渡期的程序和工作順利完成，不過，強調「特惠金」屬酌情性獎金，是否發放交由管理層決定。通知書又提醒員工未等到公司書面批准，不可向外界洩露公司專有或機密資料。

大昌行：28間零售舖結業

大昌行集團回覆查詢指，經過慎重考慮後，決定關閉28間食品零售店舖，但未透露停運日子。大昌行指，作為香港最大的食品及快速消費品分銷商，將繼續為香港市場提供優質的採購、分銷以及食品加工等業務，以滿足本地社區和消費者的需要。

會員計劃和手機APP下月1日停運 優惠券僅限兩周使用

「大昌煮意兵團會員計劃」將於下月1日終止運作。大昌於會員手機應用程式發出通知，不論計劃和會員手機APP均會停運，稱屆時所有會員帳號將會失效，會員將不再享有會員折扣優惠。同時，手機應用程式內的電子優惠券於下月1日自動失效，即餘下約兩周的時間使用。

根據大昌行集團網頁，大昌食品市場於1985年成立，目前在香港設有28間分店，提供肉類和海鮮，以及水果和日常食品。