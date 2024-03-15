于文鳳與夫指航天科技控股前董事趙質山違約　追討逾18億元

影星周星馳前女友于文鳳及其丈夫廖駿倫，稱曾投資及貸款予香港航天科技控股有限公司逾8.4億，但遭到公司前董事趙質山違約。二人日前入稟高等法院向趙追討欠款，並要求香港航天科技履行協議支付共約18.13億，並要求法庭下達禁制令，禁止趙動用名下資產，上限為15.8億。



原告為廖駿倫（別名廖堯城）及于文鳳，被告則是趙質山及Big Trade Global Limited（下稱Big Trade）。

于文鳳。(資料圖片)

入稟狀指，原告於2021年8月至2023年4月間，先後與Big Trade達成多份投資及貸款協議，共向Big Trade付逾8.4億，當中包括投資予香港航天科技控股有限公司、有關投資字節跳動有限公司的協議，以及2021年7月借予Big Trade的4億貸款。趙則擔任有關航天科技投資協議的擔保人。

原告續指兩名被告違約，要求法庭頒令兩被告交還8.4億欠款，並按簽署協議支付18.13億款項，另要求法庭頒下禁制令，禁止兩被告動用其名下資產，趙及Big Trade被禁動用的資產上限，分別為15.8億港元以及18.1億港元。

案件編號：HCA 469/2024