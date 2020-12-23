周星馳被于文鳳追討8000萬分紅案　于被裁敗訴　周望事件畫上句號

影星周星馳與于文鳳曾相戀12年，分手後卻被于追投資分紅。于聲稱二人相戀期間，曾就周作出的多個物業及股票投資，包括山頂「天比高」的項目協助，並指周亦提過會給她10%分紅的承諾，故多年來一直向周追討逾8千萬元分紅；惟周卻指于所指的「承諾」，僅是兩人熱戀時的情話，強調只是饋贈，並無法律效力。兩人經多年調解仍無法達成協議，終要對簿公堂。案件早前在高等法院聆訊，法官今(22日)裁定于文鳳敗訴，並要向周支付訟費。

未有把口頭承諾轉成有法律效力協定

法官高浩文在判辭指，于文鳳聲稱周星馳是在一次電話對話中答應讓她分紅，周卻稱是在其山頂大宅露台，看著維港夜景時許下承諾，法官認為，無論這協議是在電話或是露台所作，重點是兩人是否有意令這承認成法定協定。他認為這承諾所作的情景非很正式，兩人當時又是戀人關係，這對話更是在2002年近聖誕的時間發生，法官認為更似兩人在討論聖誕禮物，不似會是會將之轉成一個有法律效力的承諾。此外，法官亦接納周的律師所言，口頭協議缺乏商業的意味，雙方亦一直未有就此製定書面的協定，看似未有意把這口頭承諾轉成一個令她可享有分紅的協定，認為該承諾並法律約束力。

指于非促成交易的主要人物

法官相信，周星馳是想保留天比高12號屋作自住物業，其價值相當於當年的投標價，不存在利潤，因而不符合于所指稱的投資項目。他亦認為于並非促成周投資天比高及比華利山物業的主要人物，亦認為于無法證明周於何時承諾給她10%分紅。故裁定于敗訴。

周希望事件畫上句號

周星馳未有到庭領取判詞，但透過律師蕭一峰表示，感謝傳媒關注及採訪，亦希望透過今日裁決令事件可以畫上句號，並預祝各位聖誕快樂。

周星馳的代表蕭一峰（左）稱周希望事件畫上句號，並代周預祝大家說聖誕快樂。（李慧娜攝）

原告為于文鳳，被告為周星馳。于先後於2012年及2017年入稟，她稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位，並有投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾8000萬元。

于稱多年來有協助周投資

于在庭上透露，她與周在1998年相戀，二人既是情侶，也是業務拍檔。于直言與周初相識時，甚至不是周的影迷，拍拖後當然也有看周的電影。她曾在港交所及其兄長的公司工作，認識周後，曾在周的公司幫忙，每月只領2萬元收入。她除了幫忙處理版權事宜，亦有陪周睇樓，及在多項投資中協助及給予意見，如在「天比高」的投資中，她就曾助周與銀行斡旋，接洽菱電等公司合作。

認為周不信婚姻故選擇分紅

于亦提到，他的兄長亦曾問她會否與周結婚，她直言覺得周不相信婚姻，故周在2002年聖誕談及想送單車給她作禮物時，她提出：「唔要單車，要10%分紅。」她指周答允了。周的律師卻指這「承諾」是于與周二人在山頂豪宅，望著維港景色下所作的情話，于絶口否認，更指那個女人不是她，可能是別的女人。

于的律師指該承諾屬商業協議，故于曾參與的多項投資，亦應可分享利潤，即使有些基金仍未出售，法庭亦可下令一旦出售後需分紅予于。

于文鳳與周星馳各就事件的說法。(詳看下圖)

+ 22 + 22 + 22

周指于喜歡為他工作

向來重視私隱的周星馳，為了這案亦要到庭作供，他作供時多次強調于口中的「承諾」只是饋贈，而于為他打理業務，只是她「喜歡」、「鍾意」及「佢想」。他承認于為他工作期間，周無論在物業投資，或是股票買賣，都曾獲分紅予于。周解釋：「如果女朋話幫你賺左啲錢，想要錢做禮物，咁都好正常。」就「天比高」其中兩屋的投資，于要求1400萬分紅，二人雖曾出現拗撬，沒有達成共識，但周最終亦有付款。

周強調投資由他揸主意

但周強調在各項投資都是他個人揸主意，他過往亦有不少投資佳績，例如在淺水灣等物業投資，且他多年的投資亦從來未有資金不足問題。周的律師代表亦稱，周過往亦有不少物業投資經驗，反而于初為周工作時卻是經驗欠奉。

爆二人私會講英文

聆訊中亦提爆出周與于二人相戀時的點滴，英文了得的于就爆，周因為想進軍荷里活，二人私下會面時會用英語溝通；周作供時未完全否認，但稱他與于相處時99%時間都講中文。

周亦指于與周母關係不佳

庭上又爆出二人相戀多年，卻從未同居，周更爆其母與于相處不佳。于亦承認，她家裝修時曾短住「天比高」的12號屋，周母並曾到訪後，她後來發現有東西被打破，便聘保安看守及換門鎖，但她認為這樣做法很正常，不過亦因此與周之間產生不快。

周星馳為本案作證時，離庭時曾出現混亂場面。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

現時朋友都不再

對於二人的分手亦各有一辭，于稱自2009年起已經常與周鬧交，她在2010年3月前已數次要求分手。然而周的律師卻指，周是在2010年7月看到新聞，得知于與一名廖先生約會，才知二人戀情告吹。周作供時也慨嘆與于的感情轉淡，後來逐漸轉差，現在是：「朋友都唔係」。

周曾以3.2億投得天比高地皮

至於案中不斷提及的超級豪宅「天比高」項目，周在2004年以3.2億投得「天比高」地皮，項目為他當時最大額的投資，庭上透露，周投標後有朋友認為他出價過高，「地產界劉先生」更建議他「撻訂」，亦有人朋友看好項目，如信置主席黃志祥更問他有否興趣合作，不過周最終與菱電合作發展項目。周更留下其「dream house」12號屋自住，又豪花4000萬元裝修，更越洋聘請意大利設計師Locatelli設計大屋，添置不少古董傢私。

生意夥伴曾勸周付分手費

與周一起發展「天比高」的菱電發展，其副主席胡亮明亦有為于方作供，周曾向他提及于在投資項目中有幫忙，把利潤的10%分給于作紅利，于也向他提及這事。惟後來二人分手，他有勸周雖然12號屋仍未出售及獲利，但周與于一起這麼久，于亦付出了她最好的10年青春，周應該履行承諾付款給她。胡更稱當時還用上「分手費」這詞語。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳到庭作供的3天，亦有不少粉絲到庭追「星」。(詳看下圖)