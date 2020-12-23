于文鳳向周星馳追討8000萬敗訴　官指于家底豐厚　為戀愛替周工作

影星周星馳的前女友于文鳳，在分手後要求對方就豪宅「天比高」等投資付10%分紅，涉款逾8000萬元，但高等法院今（23日）頒判辭裁定于敗訴。法官高浩文認為，當年就分紅協議的對話只屬情侶間的日常交談，並非具法律效力的商業討論，而且于既可獲10%分紅，又毋須承擔蝕錢風險，在商業上並不合理。他又認為于家底豐厚，只因戀情而替周工作，並不介意報酬，亦不會太擔可獲得的收入，裁定雙方達成的協議沒有法律效力，相信周所承諾的分紅只屬饋贈性質。

原告于文鳳，被告周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾8000萬元。

口頭承諾如同一紙空文

雖然本案涉及法律問題，但法官高浩文在判辭開首，饒有趣味地引述一句經常被指是電影界巨頭所說的諺語：「口頭承諾如同一紙空文」，並藉此帶出本案的最大爭議點，即于與周是否有意達成具法律效力的協議。

家庭背景令于有投資知識

法官認為，于作供時已盡所能說出她記得的事情，不認為她在「作故仔」，同樣亦相信周在庭上誠實地作供。法官指，雖然于在二人剛拍拖時，物業投資的經驗不多，但她的家庭背景，加上在港交所的工作經驗，她對於投資應有一定的知識，她在2002年前無償幫周處理財務，明顯是因為二人的戀情。

于文鳳與周星馳各就事件的說法。(詳看下圖)

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合約從未列明于可分紅條款

雖然于稱她在2002年與周的公司簽訂財務顧問合約前，雙方已有「共識」，于會獲分紅，但法官認為沒理由雙方在簽該合約時，不在合約列明于會獲分紅的條文，即使該合約後來作出多次修訂，但也未有加上相關條款。法官認為，于想替周工作只是基於二人的戀情，她不介意可獲多少報酬，因為她家底豐厚，她亦不會太擔心工作上可獲得多少。

談及承諾時如情侶間的日常

法官信納二人討論分紅的對話是由討論聖誕禮物引伸出來，但不信二人以英語進行討論，因為于明知周不慣用英語溝通，更要訓練周的英語能力。不過，無論有關對話是透過電話，或在周的山頂豪宅進行，對話性質只屬情侶間的日常交談，而非具法律效力的商業討論。再者，指稱的協議條款在商業上並不合理，也太含糊。

周星馳到庭作證時曾出現混亂場面。(詳看下圖)

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投資不用承擔風險商業上不合理

法官又指，周既要出錢，又要承擔投資風險，于替周處理的工作卻值10%分紅，又不用承擔蝕錢風險，此點在商業上並不合理。法官認為，于只是因二人的戀情而替周工作，並非想獲報酬，又指種種證據顯示，周曾向于支付的款項較似是饙贈。

信周想用天比高12號屋自住

至於「天比高」項目，法官指，周住在「天比高」毗鄰，視「天比高」為「dream house」，又一直留意物業等待機會購入，不認為是于促使他購入「天比高」，而周購入「天比高」只是因為他有足夠財力。另外，基於周專程聘請意大利設計師為12號屋作室內設計、裝修費遠比其餘3屋為高等證物，法官亦信納周一開始便打算用12號屋作自住，而非投資。

認為周根據自己想法置業

就比華利山的物業，法官指物業非由于介紹給周，而周購入前曾「睇樓」，並喜歡上物業的建築概念，相信他是基於自己的想法而購入物業。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳到庭作供的3天，亦有不少粉絲到庭追「星」。(詳看下圖)