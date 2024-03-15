金庸百年誕辰｜文化博物館雕塑展明展出　22個「大俠」逐個打卡

郭靖拉弓、黃蓉騎馬、楊過抱劍……沙田香港文化博物館明日（16日）起至10月7日將有由文化藝術盛事基金贊助的《俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展》，展出22個由早前經高才通計劃來港、著名雕塑家任哲打造的金庸小說人物，將金庸武俠世界中的俠義精神具像化。展覽免費入場，香港文化博物館總館長林國輝希望，展期內可吸引超過10萬名觀眾入場，傳承中國文化故事。



沙田香港文化博物館明日（16日）起至10月7日將有由文化藝術盛事基金贊助的《俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展》。（廖雁雄攝）

今日（15日）是已故武俠小說作家金庸百年誕辰，《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》系列活動正式揭幕，雕塑家任哲特別為今次活動打造36個金庸人物雕像，其中22個將於文化博物館明日開放的「任哲雕塑展」中展出。

另有10個則在愛丁堡廣場的「江湖盛匯」中展示，另有4個分別會放置在機場、西九文化區、港澳碼頭及啟德郵輪碼頭，體現藝術融入社區。

《香港01》獲安排預覽「任哲雕塑展」，22個人物「逐個打卡」。其中16個雕塑已擺放在專題展館五，步入展館即能看見《射雕英雄傳》中的郭靖與黃蓉，其中郭靖一臂執弓、一臂扣絃，羽箭蓄勢待發，將保家衞國的大俠精神呈現得淋灕盡致。

除展館內的16個雕塑外，博物館大廳已放置《倚天屠龍記》中張無忌使出「乾坤大挪移」姿勢，《笑傲江湖》中白鬚青袍的風清揚在大堂正中央佇立，仿佛超然於物外。走到中庭戶外位置，《倚天屠龍記》中明教四大護教法王圍站一起，觀眾站立四人中間，處處感受到明教威嚴。

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雕塑家任哲表示，在逾千個金庸筆下人物中抽約40個人物雕塑，每個人物性格、服裝及動作均經過深切推敲，雕塑採用的裁質亦為貼合人物性格。

他透露，塑造過程中不時要「推倒重來」，例如金庸人物有不少年青英俊男士，故作品之間要有反差感突顯人物性格，每刻劃幾個人物覺反差感不足，便須重新塑造，故為今次作品畫了3,000多張畫稿，今次也會展出其中200多張手稿。

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他認為，金庸的意義遠不止在香港，強調「有華人的地方便有金庸」，金庸作品是集中國文化之大成，冀透過香港這個國際平台，傳揚中國文化。

香港文化博物館總館長林國輝則表示，預料3月至10月展期期間能吸引10萬人次入場，又提到之前張國榮展吸引了大批內地遊客，期望今次展覽也可令更多內地及海外遊客慕名而來。

《俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展》活動詳情：



地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及大堂

地址：沙田文林路一號

日期：2024年3月16日至10月7日

開放時間：星期一、三至五上午10時至下午6時；星期六、日及公眾假期上午10時至晚上7時，星期二（公眾假期除外）休館

