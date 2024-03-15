金庸百年誕辰｜兩紀念展今明開幕　策展人透露查太授權兩大條件

今日（15日）農曆二月初六是已故武俠小說泰斗「金庸」查良鏞百年誕辰，「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」兩項展覽也於今日開始，最矚目是內地雕塑藝術家任哲所特製的34尊金庸小說人物雕塑，將免費供「金迷」觀賞。活動開支料3,500萬元，當中包括文化藝術盛事基金撥款1,500萬元。



金庸遺孀林樂怡有出席開幕儀式。據策展人方圓明透露，查太在授權時有兩個要求，一是活動必須在二月初六這日開始，因金庸生前只慶祝農曆生日，不會在西曆3月10日慶祝；雖然有云「有華人的地方，就有金庸的武俠」，但查太堅紀念展覽必須在香港開始，對香港「係一分責任及眷顧」。



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展示34尊金庸小說人物雕塑 中環展覽入口放成田思汗有原因

兩項紀念活動分別為「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．江湖盛匯」及「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，前者在中環愛丁堡廣場舉行，後者沙田的香港文化博物館展出。

兩個活動的共通點是免費入場，並且都有任哲所製造的金庸筆下人物雕塑。小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范瑤、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗及郭靖一共10個雕像現身中環愛丁堡廣場，採用動漫式造型，以反映人物特性，成吉思汗騎着戰馬，首在入口。方圓明解釋，金庸筆下人物不只漢族，中華民族是一個少數族裔組成，「所以我哋都希望喺呢個展覽，可以用呢一個雕塑角度。」

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．江湖盛匯」入口的雕塑是成吉思汗。（倪清江攝)

文化博物館則有22尊人物雕塑，同樣有《神鵰俠侶》的楊過和小龍女，尚有《射鵰英雄傳》郭靖及黃蓉、《笑傲江湖》東方不敗及任我行、《倚天屠龍記》張無忌、《天龍八部》蕭峯及段譽等。此外，也會在機場和郵輪碼頭放置個別雕塑，該金庸迷抵港時看到，惟有量內地旅客使用的高鐵西九龍站則未有。

金庸生前只在農曆二月初六慶祝生日 不慶西曆出生日

方圓明表示，這個計劃始於2019年，他跟查太提出，獲他及金庸作品出版社明河社授權。他表示，查太提出兩個要求，一是因為金庸生前只在農曆二月初六慶祝生日，故開始日須選這日、即今日，而非3月10日，另須以香港為開始，「係一分責任及眷顧」。

內地雕塑家任哲（中）及策展人方圓明（右）仿「老頑童」周伯通擺姿勢。（倪清江攝)

預計要3500萬開支 1500萬來自文化藝術盛事基金撥款

方圓明在2019年尾與任哲開始商討，達成共識。任哲在2020年開始做雕塑，「東方不敗做咗三個版本，佢都不滿意，要再做過。」

至於開支方面，暫預計要3,500萬元，方圓明表示，當中1,500萬元來自文化藝術盛事基金撥款，他強調這筆公帑不用於支付雕塑製造、版權和策展費，其餘2,000萬元來自贊助等。由於全球有不少金庸迷，在香港完成展覽後，會移師新加坡及泰國等展出。