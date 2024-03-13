金庸百年誕辰｜楊過小龍女等經典角色雕塑　周六起文化博物館展出

周五（15日）是已故著名武俠小說家金庸百年誕辰，康樂及文化事務署將在本月起舉行「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」連串展覽活動，讓市民可沉浸在金庸的武俠世界。獲文化藝術盛事基金贊助的「江湖盛會」活動周五揭幕，中環愛丁堡廣場將展出金庸半身像及另外10個金庸筆下的人物雕塑，亦會設《射雕英雄傳》中的蒙古包讓市民參觀，而在周六（16日）開始，在沙田香港文化博物館會設為期半年的「任哲雕塑展」，供市民欣賞金庸5大武俠小說中的22個經典人物雕塑。



金庸半身像周五愛丁堡廣場揭幕 經典蒙古包場景再現

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」活動包括「江湖盛會」及「任哲雕塑展」，在本周五金庸的農曆生辰，康文署在中環愛丁堡廣場會舉行「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」開幕禮，為金庸家人捐贈金庸半身像揭幕，同場還有另外10個金庸小說中的人物雕塑；現場亦設置《射雕英雄傳》中的經典蒙古包場景，配合聲音導航，為參觀人士提供沉浸式活動體驗。「江湖盛會」的展覽由文化藝術盛事基金贊助，展出日期將至7月2日。

全球首個獲授權金庸小說雕塑展 涉5小說22個經典角色

在本周六，沙田香港文化博物館中的金庸館會設「任哲雕塑展」，展覽雕塑包括在開幕禮中揭幕的金庸半身像，以及金庸筆下5部武俠小說：《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》以及《笑傲江湖》中的22個人物雕塑，如郭靖、黃蓉、小龍女、洪七公等。這個展覽是全球首個獲授權的金庸小説雕塑藝術展，將展示約半年至10月7日完展。

流行文化節主題「也文也武」 設武俠劇服飾道具展

除此之外，第二屆的流行文化節主題為「也文也武」，致敬金庸及武俠世界，當中包括「文又得武又得」經典武俠劇服飾道具展覽，現場會展現改編自武俠小說家，如金庸、古龍的武俠劇道具，像是《書劍恩仇錄》霍青桐的服飾，及《倚天屠龍記》的「屠龍刀」等30件展品；展覽會分2期舉行，第一期會在4月17日至5月5日，於香港文化中心大堂展示，第二期則由5月8日至10月7日在沙田文化博物館展出。

在4月12日晚上，亦設有特別節目「金庸武俠世界漢服夜遊」，市民可穿著漢服遊金庸館及任哲雕塑展，惟節目只向博物館通行證持有人開放，市民如想參加，需先向博物館申請。