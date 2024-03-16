國產雪龍2號訪港　下周二開放報名參觀　預先下載uutix實名登記

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」下月8日首次抵港，屆時將免費開放予公眾及團體參觀。有興趣登船參觀的市民，可預先下載「uutix」應用程式或瀏覽網頁版，使用身分證作實名登記。活動開放報名時間為3月19日早上11時，大會將於3月28日之前透過電郵通知結果。



「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗表示，開放參觀「雪龍2號」期間，料可容納共約3000人登船，每天限約500至1,000人登船。（洪芷晴攝）

「雪龍2號」和中國第40次南極科考隊，將於4月8日起一連訪港五日。「雪龍2號」停泊在尖沙咀海運碼頭禁區，有興趣登船參觀的市民，可透過「uutix」應用程式或網頁，用身份證實名登記，每人有多一個配額，可為多一名人士作實名記。團體則可透過教聯會及其他支持機構報名。成功登記的市民，將獲發二維碼，作登船及出入禁區之用。由於名額有限，若登記人數多於預定名額，籌委會將採取抽籤方法分配。

登船逗留20至25分鐘 每日限500至1000人登船

「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗表示，開放參觀「雪龍2號」期間，料可容納共約3000人登船，每天限約500至1,000人登船。他估計每組參觀人數為20至30人，在船上可逗留20至25分鐘。而報名部分名額會預留給中小學校、社福團體及弱勢社群等，與分配予公眾名額比例未定，但稱「盡量滿足團體票先」。

他表示，「雪龍2號」共有五層，市民可以參觀每一層的亮點，例如海洋採樣室、實驗室、數據管理庫，另外還有「可以望哂隻船」的船長艙及停機坪等。

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」下月8日首次抵港，籌委會和執委會今日舉行記者會介紹活動詳情。（洪芷晴攝）

何建宗又介紹，「雪龍2」號非常巨型，「行三日先行哂」，是中國第一艘自主建造並擁有自主知識產權的第四代極地科考船，也是全球第一艘雙向破冰極地科考船。船長122.5米、寬22.3米、排水量達1.4萬噸及續航力達2萬海哩，定員可以有90人。

他續指，「雪龍2號」服役，强大了中國在極地海洋環境調查和科學研究的深度，2023年首次穿越北極點，收集大量氣象、海冰和其他航行環境信息資料。

「雪龍2」號開放日期及時間如下：

* 日期：4月9日至4月11日（開放時間：08:30-19:30，19:00為最後一團）

* 4月12日（開放時間：08:30-12:30，12:00 為最後一團）

