誤切子宮事故｜化驗師管委會10年僅4罪成個案　化驗師：因投訴少

博愛醫院59歲女病人因子宮活組織樣本與癌症病人混雜，無辜被切除子宮。翻查資料，公立醫院化驗程序涉混雜樣本事件曾有發生，東區醫院在2015年就同因混雜樣本而有病人被切去四分一的肺部。該宗個案，雖然醫管局有成立調查委員會調查，惟最終無人問責，翻查醫務化驗師管理委員會的紀律研訊裁決，亦未見有醫務化驗師要為事件負責。



資料顯示，負責為醫務化驗師註冊及監管專業操守的醫務化驗師管理委員會過去十年只有四宗判罪成個案，有化驗師分析，管理委員會接到的投訴本身亦不多，亦有不少市民因為投訴錯對象而不可受理，「有人嚟投訴化驗所，但其實委員會只可以處理人所以處理不到。」



過去十年，醫務化驗師委員會審理的個案中，只有四宗被判罪成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

博愛醫院59歲女病人被切除子宮、卵巢及輸卵管後，始發現子宮活組織樣本與癌症病人混雜，該名女病人並沒有患癌。屯門醫院及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘周五（15日）表示暫未能確認是否為人為失誤，但又指在閉路電視有拍攝到化驗過程有混雜樣本可能性。

涉及化驗程序期間混雜樣本事件過去曾有發生，東區醫院在2015年就同因混雜樣本而有病人被切去四分一的肺部。雖然醫管局有成立調查委員會就事件調查，惟事故卻無人被問責，而翻查醫務化驗師管理委員會的紀律研訊裁決，亦未見有醫務化驗師要為事件負責。

醫務化驗師化驗程序出錯或須接受研訊 最嚴重可永久除牌

現時根據《輔助醫療業條例》，賦權予管理委員會可以根據相關行業的專業守則作研訊。醫務化驗師管理委員會當收到市民或機構轉介投訴後，會先交由初偵委員會審理，而如初偵會認為投訴成立則可以舉行紀律研訊。另外，委員會如信納相關人員不符合專業守則或刑事罪行等，則可譴責、發警告信、除名一段時間及永久除牌。

事實上，據醫務化驗師管理委員會的網頁中，過去十年只有四宗被判罪成，當中兩宗為干犯刑事罪行而需審理其醫務化驗師資格。有化驗師表示，管理委員會接納的投訴本身亦不多，另有不少市民因為投訴錯對象而不可以受理，「有人嚟投訴化驗所，但其實委員會只可以處理人所以處理不到。」

同意需要檢視化驗師守則確保專業水準

被問到有沒有需要更新現時的專業守則，令到管理委員會可以更確保到化驗師的專業水準及操守，他則同意，隨著科技不斷發達，如出現mRNA及性別檢驗等，有必要整體檢視專業守則以追上現時的醫療發展，「其實都講咗好耐，不過我哋嘅priority（優先權）好低，無咩人理。」