誤切子宮醫療事故｜醫生指已收經影響不大　或增盆腔器官下垂風險

博愛醫院發現嚴重醫療事故，59歲女病人因子宮活組織樣本與癌症病人混雜，而無辜被切除子宮、卵巢及輸卵管。屯門及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基事後表示，醫院專科門診會繼續安排她覆診，提供一切適當的治療，並已安排臨床心理學家跟進病人的心理狀況。



病人組織表示，病人無辜被切子宮，心理創傷會很大，而其因而承受了不必要的手術風險。不過，如在生理角度而言，有不願具名婦產科專科醫生表示，收經後的婦女，接受手術切除後沒有直接的生理影響，但有小部份婦女表示手術後的性生活的質素受影響，可能與心理因素有關。另亦有證據顯示切除子宮的婦女，年長後出現盆腔器官下垂的風險會稍為增加。



博愛醫院。（資料圖片）

醫院提供臨床心理學家跟進病人

博愛醫院一名59歲女病人因子宮活組織樣本與癌症病人混雜，而無辜被切除子宮、卵巢及輸卵管。屯門及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基事後表示，涉事病人今日下午有再接受超聲波檢查，暫時沒發現異常，醫院專科門診會繼續安排她覆診，提供一切適當的治療，並已安排臨床心理學家跟進病人的心理狀況。

婦科腫瘤科專科醫生：停經後不會再分泌女性荷爾蒙

中大醫學院婦產科學系名譽臨床教授、婦科腫瘤科專科醫生張德康表示，由於病人已經停經，即子宮、卵巢及輸卵管均已退化，亦不會再分泌女性荷爾蒙，切除對她生理上沒有影響。他續指，短期病人可能因為手術而出現傷口痛或有術後併發症，但長遠而言小便又或是性生活都不會有影響。

小部份初子宮後性生活質素受影響

另一婦產科專科醫生則表示，收經後的婦女，由於子宮及卵巢輸卵管已經沒有生理機能，因此接受手術切除後沒有直接的生理影響；而接受手術後，大部份陰道組織依然被保留，但有小部份婦女表示手術後的性生活的質素受影響，可能與心理因素有關。

他續指，無可否認切除子宮輸卵管卵巢並非一個小手術，依然有一定程度鄰近器官受損、傷口發炎、盆腔瘀血等風險；亦有證據顯示接受子宮切除手術後的婦女，年長後出現盆腔器官下垂的風險會稍為增加。

關注病人權益組織：事件絕對不可以接受

在心理角度而言，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，病人無辜被切子宮，心理創傷會很大，形容今次事件是絕對不可以接受，而病人亦因而承受了不必要的手術風險，「唔可以話佢已無生育能力，件事就無咁差，而係差同更差嘅比較。」他續指，子宮為女性特有的生殖器宮，為構成性別認同的一部分，又指如果事件發生在仍有生育能力的女士身上後果十分嚴重。

香港病人政策連線主席林志釉同樣表示，對此醫療事故感震驚，因子宮為女性獨有器宮，「因為醫院嘅低級錯誤，就要佢承受身體創傷及心靈創傷。」他亦提到，事後屯門醫院及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘對化驗師出錯含糊其詞，「無人講到CCTV到底影到啲咩錯誤嘅行為」，直言對院方很失望。