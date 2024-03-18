西九財困｜近年持續減人手節流　唐英年：考慮上調票價及場租開源

西九文化區管理局面對營運赤字，早前向政府提交財政改善方案，建議容許西九出售部分業權。西九文化區管理局董事局主席唐英年接受傳媒訪問時指，全球沒有文化藝術設施能自負盈虧，明白政府庫房緊絀，希望自行解決財困，如政府接納賣地方案，最快都要在2026/27年可以推動，因此會考慮上調票價及場地租金增加收入。



西九文化區管理局董事局主席唐英年。（資料圖片）

唐英年接受《明報》訪問時表示，明白政府庫房緊絀，形容現任「財爺」陳茂波「份工亦都唔好打」，因此他希望自行解決財困，如果賣地方案獲接納，最快2026/27年可以賣地，他指西九不會一次過將地皮推出，只需足夠營運開支。

西九文化區。（資料圖片／梁鵬威攝）

唐英年透露，目前西九已不斷縮減人手減開支節流，開源方面，他稱會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，現時門票僅100多元，「看一場戲都要過百元，（西九場館）現在大這麼多，有這麼多東西看，你可以來看很多個小時，那可以收貴一點的」。

另外，唐英年建議香港機場採一地兩檢，他指已獲國務院相關部委回覆原則上同意，形容中央反應積極，在三跑建成後，機場容量會增逾50%，認為可採用高鐵一地兩檢模式，利用港珠澳大橋，複製高鐵站運作模式，方案有待特區政府啟動。