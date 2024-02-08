西九文化區《大狀王 》將北上演出　財政明年中乾塘盼政府批方案

西九文化區音樂劇《大狀王 》上映時一票難求，西九管理局行政總裁馮程淑儀周三（7日）透露，經內地網民在小紅書介紹，該劇甚受歡迎，已籌備到上海、北京等公映，成為西九「輸出」的作品，料可帶來收入。



不過西九有多個表演及展覽項目正興建，馮程淑儀表示，預計到2025年年中現金流用光，形容「財政非常嚴峻」；現已開始計劃2026年的展覽項目，希望政府盡快批示財務方案。



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辦文化高峰論壇 馮程淑儀：新文化樞紐目標已達一半

西九文化區將於3月舉辦「香港國際文化高峰論壇」，展現西九作為亞洲新文化樞紐，推動香港發展成為中外文化藝術交流中心的決心，邀請了超過20位講者出席，期間將與包括南韓、日本、英國、美國、加拿大、法國、德國、中東國家卡塔爾、北京、上海、廣東等全球各地超過20間具影響力的文博和表演藝術機構簽訂合作協議。

西九表示，協議涵蓋博物館日後在展覽方面合作和巡展，以及表演藝術節目的巡演、人才交流培訓等深度合作項目，推動香港成為亞洲的新文化樞紐，帶動香港同全球各地在文化藝術領域上的長遠合。

馮程淑儀表示，五年前要發展成為亞洲新文化樞紐是目標，經過五年發展，目標已到達一半，整個文化區面積40公頃，屬全球最大的文博區之一。「以前都冇咁多人來，今次星光熠熠，希望令嘉賓再感受唔係文化沙漠。」

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀將主持「香港國際文化高峰論壇」開幕座談。（活動介紹截圖）

故宮文化博物館成本收回率50%

馮程淑儀透露，2022/23年度錄得400萬人次訪客，當中363萬人次是參觀故宮文化博物館及Ｍ+。Ｍ+更是亞洲區內參觀人次第二高的藝術博物館；以2023年入場人次計算，故宮文化博物館也位列亞洲十大。

她特別指出，期內故宮文化博物館成本收回率（自創收入佔營運支出）50%，料2023/24年度會更高，媲美紐約現代藝術博物館MoMA。

參觀遊客比率疫後持續上升，其中今年1月故宮文化博物館的入場人數，本地居民佔30%，內地遊客佔56%，外地遊客則佔14%；至於M+視覺文化博物館的入場者，外地遊客佔26%，內地遊客則41%，餘下33%為本地居民。

今年1月故宮文化博物館及Ｍ+的入場遊客比率。(倪清江攝）

《大狀王 》將北上演出約60場 4月海選演員

西九文化區首部委約創作的香港原創粵語音樂劇《大狀王 》大受歡迎，去年21場演出爆滿。馮程淑儀透露，《大狀王 》將於2025年再度演出，而在這之前，將會到內地北京、上海等地公映，暫約60歲。由於現時只有一組演員，西九4月將會進行海選演員，歡迎有興趣人士到時參加。

將舉行圓明園及法國凡爾賽宮文物展

西九文化區今日將有多個重頭展覽，其中故宮文化博物館將於3月中舉行聚集清代著名皇家園林圓明園的大型特別展，展山160件重要文物，為此要特別修復；適逢今年中國及法國建交60周年，西九將設三個展覽，其中為法國凡爾賽宮文物展，在北京舉行之後便會移師香港。今年是中華人民共和國國慶75周年，宮文化博物館將在9月舉行有關中華文明起源的大型展覽。

馮程淑儀表示，圖中藍色部分的建築未有着落。(倪清江攝）

馮程淑儀：西九財政非常嚴峻

西九文化區現開始籌劃2026年展覽，不過馮程淑儀表示，到2025年中將用光現金流，無以為繼。她形容財政非常嚴峻，管理局已向政府提交救亡方案，重點將文化區內住宅由「只准租、不准賣」改為容許出售，以提升土地價值，正待政府審議。她說對政府仍有信心，但希望可盡快有指示，原因是有關土地需興建一個大地庫，必須先解決土地用途，預計賣地最快都要五年後，局方已制定經濟最好至最差的推算情況。