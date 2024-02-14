西九錄7.18億赤字解財困方案未有回音　馮程淑儀：最壞打算繼續借

西九文化區管理局於2022/23年度錄得7.18億元基本營運赤字，預計政府注資的216億元撥款將在明年用盡，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今（14日）接受報章訪問指，去年已向政府提交新的財政方案，期望可善用土地資源及改善財政，又表示最壞打算是繼續借貸。



馮程淑儀表示，香港故宮文化博物館及M+博物館在2023年全年訪客分別有125萬人次和逾270萬。（資料圖片/羅國輝攝）

西九文化區旺丁不代表旺財

馮程淑儀表示，西九文化區於2022/23財政年度，訪客增至400萬人次，當中約半數為內地旅客、約兩成為海外旅客，其餘約三成為本地人，其中香港故宮文化博物館及M+博物館在2023年全年訪客分別有125萬人次和逾270萬。

現金儲備料明年清零

不過她提到「旺丁」不代表「旺財」，即使M+和故宮博物館的成本收回率分別已達44%至46%，餘下過半開支仍需由西九管理局自掏腰包，料現金儲備將於明年中耗盡，又形容目前都是靠借貸，唯有努力創造收入，但相信儲備用盡的時間並不會相差太遠，最壞打算是繼續借錢。

展覽籌備至少兩至三年 期望政府盡快審批財政方案

她表示，西九管理局去年已向政府提交財務建議方案，當中包括短、中長期計劃，並希望容許將部分業權由「只租不賣」改為容許出售，目前政府已聘請獨立人士研究西九的提案，不過至今未有收到相關消息。她指出，單是故宮博物館每年開支已逾4億元，其中展覽佔2億多元，而展覽由籌備至展出需至少兩至三年，因此期望政府可盡快審批財政方案，以免影響洽談展覽。她預計2023/24年度企業贊助及籌款可維持近2億元水平，但只屬杯水車薪。