美斯退款｜主辦「回水」益黃牛黨？　貝鈞奇：球迷買黃牛無處申冤

國際邁阿密（Inter Miami CF）今年2月4日在港踢表演賽，可惜阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）最終沒有出場，主辦方Tatler Asia今日（18日）交代退款50%的安排。



當日有份睇波的中國香港足球總會會長貝鈞奇向《香港01》表示，主辦方終於落實退款，相信可以平息球迷情緒，「呢件事，基本上都應該劃上句號喇」。外界關注連「黃牛黨」都有機會退款並不公平，貝鈞奇形容「好遴迍」，「只能講係唔着數，買黃牛班球迷真係無處申冤」，但他認為，只要球賽辦得妥當，相信不會觸動退款機制。



Tatler今日起開始退款安排，經Klook購票球迷需於4月12日前回覆Klook電郵確認，球迷會在4月13日至5月12日期間收取門票一半款項。

「呢件事基本上都應該劃上句號」

貝鈞奇指出，Tatler按照當初承諾退款一半，算是平息大部份球迷的情緒，「係失望架喇，但都算收貨啦」，畢竟球迷都有看完整場球賽，姑勿論結果如何，退款一半都算合理，「呢件事，基本上都應該劃上句號喇」，期望球迷將來可以欣賞更多精采賽事。

中國香港足球總會會長貝鈞奇。（資料圖片/袁志浩攝）

Tatler公布退款詳情，880元門票將退回440元、1580元門票將退回440元790元，如此類推，當中手續費、其他費用或與比賽相關的費用，包括但不限於交通、住宿、食物和／或飲料、商品和／或紀念品等費用，將不獲退款。(Tatler網站圖片)

指主辦方「今次當係一個教訓」

今次表演賽不少球迷為睹美斯風采不惜高價買「黃牛」，外界關注「黃牛黨」賺錢之餘還獲賠一半，造成不公平。貝鈞奇形容「好遴迍」，「究竟有幾多人買黃牛，大家又唔清楚清況，只能講係唔着數，買黃牛班球迷真係無處申冤，但有幾人係買黃牛飛，主辦都難以統計」。

有意見認為要推動「實名制」保障消費者，貝鈞奇指出，主辦單位有責任保障任何人的權益，讓活動辦得妥當，「以往我哋（足總）搞咁多次，皇馬、曼城、阿仙奴，都未出現過呢個經驗，今次當係一個教訓啦」。

Klook購票球迷需4月12日前回覆

根據Tatler Asia宣布退票細節，透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票的球迷，今日將收到由Klook發出的電郵通知。持票球迷須於下月12日前回覆，並接受50% 門票退款的條款及細則。退款將於截止日期、即4月12日後的30天內處理。

至於從 Tatler Asia Limited 直接購買門票的人士，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。