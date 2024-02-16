美斯之亂｜球王何時通知不落場　主辦方說法不一　議員質疑有隱瞞

國際邁亞密CF（Inter Miami CF）2月4日對戰香港隊賽事中，4萬球迷焦點所在——阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）全程齋坐。主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière最新說法，當日開場前15分鐘獲悉美斯不落場，推倒賽後的說法。文化體育及旅遊局回重申，政府是在下半場獲Tatler通知美斯因傷未能出場，要求主辦方和球隊向市民作合理解釋，以解答大家的疑問。



有立法會議員認為美斯落場與否說活前後予盾，選舉委員會界別議員尚海龍直指「一定有刻意隱瞞事實」。另一議員江玉歡認為，Tatler Asia前後予盾的說法猶如「傻瓜」，「睇清楚先再講啦，因為咁少嘅事又追究，又整場大龍鳳，咁咪陪佢傻。」



▼2月4日 球王美斯列作後備全場齋坐▼



+ 2

Tatler Asia主席原稱上半場結束後才知美斯不落場

2月4日上演的國際邁亞密對香港隊的表演賽，由於美斯全場齋坐無上陣，發酵成「美斯之亂」。Tatler Asia在第二日召開記者會，主席兼行政總裁Michel Lamunière當日稱「上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府」。

他近日接受體育外媒《The Athletic》訪問時卻表示，是於賽前15分鐘（15 minutes before the start）獲通知美斯不落場比賽，「努力尋找讓美斯出場、在球場上散步、談話的方案」，與記者會上的說法有別。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在2月5日開記者會交代事件詳情。(余月明攝）

尚海龍：一定有刻意隱瞞事實

立法會選舉委員會界別議員尚海龍質疑Tatler Asia有隱瞞，「佢（Michel Lamunière）一時真一時假，到中場定開場前15分鐘都講唔清，其中一定有刻意隱瞞事實，呢個（令人）好失望及不滿」。他認為如果Michel Lamunière是賽前15分鐘已知，應和香港政府一起想辦法。

江玉歡：前後予盾說法猶如「傻瓜」

立法會議員江玉歡表示，Tatler Asia的說法的確前後予盾，但認為不應再作追究，「再搞落去對香港都唔係一件好事，應該向前看，之後仲有咁多活動，不如搞好其他活動。」她表示，主辦已願意退一半門票錢，應該見好就收。她形容今次事件是一個教訓、經驗。

她表示，Tatler Asia前後予盾的說法猶如「傻瓜」，「睇清楚先再講啦，因為咁少嘅事又追究，又整場大龍鳳，咁咪陪佢傻。」她認為從此事市民和政府了解到Tatler是一間怎樣的公司。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

