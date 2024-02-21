美斯之亂｜文體旅局全面檢視「M」品牌機制　料第三季完成

球王美斯本月初隨國際邁阿密球隊來港但臨場缺陣表演賽，事隔三日後則順利出戰日本友誼賽，由於該活動曾獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，事件引發軒然大波，最終在主辦方Talter先後宣布退還相關資助及50%的門票票價，風波才暫時平息。



事件觸發不少聲音認為需檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆議員質詢時指，政府會和大型體育活動事務委員會一起全面起檢視計劃，預計檢討工作於今年第三季左右完成。



▼2月4日 美斯在香港表演賽中全程坐在後備席▼



立法會議員李梓敬就美斯缺陣香港表演賽一事，向文體旅局作書面質詢，並跟進何時會完成檢討「M」品牌審批及監管機制。該局局長楊潤雄書面回覆時，再次交代美斯缺陣風波，指政府事後一直敦促主辦方詳細交代其與國際邁阿密就美斯在表演賽上陣的安排，以及積極回應社會各界的要求。政府有不斷與主辦方商討， 尋求處理事件的可行方案，隨後亦邀請消委會參與討論。

楊潤雄指，政府歡迎主辦方Talter宣布退還相關資助及50%的門票票價決定， 認為主辦方的賠償方案是負責任的做法， 顯示其積極承擔的態度。根據主辦方公開的有關球賽帳目，顯示主辦方已盡最大努力和誠意，安排50%票價退款，回應社會各界的訴求。

▼2月19日 美斯在微博拍片向球迷解釋不能上陣非關政治▼



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至於檢討機制方面，政府會和大型體育活動事務委員會一起全面檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制， 在促進更多大型國際體育活動在香港舉行的同時， 進一步完善有關計劃，預計有關的檢討工作於今年第三季左右完成。