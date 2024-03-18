美斯退款｜曾上街抗議球迷批too little too late　應退票六成

阿根廷球王美斯上月隨國際邁阿密球隊作賽，惟最終因傷缺陣，令球迷大失所望。主辦方Tatler Asia早前承諾退回門票一半款項，事隔一個多月後，今（18日）公布，經Klook訂票的球迷可獲退款，退款金額不變，須於下月12日前回覆。



曾上街舉標語向Tatler抗議的美斯球迷Jameson Gong批評，退款一半的金額太少，應至少退回門票的六成才足夠，又批評賽事後約六周才作出安排，是「太少又太遲（too little too late）」。



國際邁阿密於上月4日在香港大球場上演表演賽，Jameson Gong為12歲兒子花3000元搶購表演賽門票，不過，美斯未有上場令兒子大感失望。他於球賽翌日到中環一帶舉起兩張標語，向主辦方Tatler及國際邁亞密抗議。

Jameson Gong最終可獲退回1500元款項，他表示對於主辦方終有退款安排感高興，但認為僅退回門票一半的金額太少，應至少退回六成才足夠，亦應更早作出退款，而非賽事後約六周才安排，是「太少又太遲（too little too late）」。

他認為，Tatler是受壓才向球迷退款，並非真心誠意，又覺得主辦方賺取不少收益，不相信主辦方早前公布的球賽活動損益表，重申「GREED is Tatler Asia（主辦方是貪婪）」。

市民Jameson Gong曾到中環一帶舉起兩張標語向主辦方Tatler及國際邁亞密抗議。（受訪者提供）

Klook退款安排程序

