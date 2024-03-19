香港01經濟高峰論壇｜陳浩濂：發展數字經濟　擴大數字人民幣試點

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。財經事務及庫務局副局長陳浩濂在論壇主題一「香港金融中心的高質量轉型」上指出，香港未來將重點發展數字經濟，上年10月已完成了管理數碼港元先導計劃第一階試驗。



金融科技公司一年增逾20%

陳浩濂表示，金融管理局管在上年10月，已完成管理數碼港元先導計劃第一階試驗，研究了多項管理以及零售的方法，第二階段水會再進一步進行研究。

截至2023年底，香港約有1,000間金融科技公司，一年之間增加了20%以上，金管局一直致力發展數字經濟。

進一步擴大數字人民試點範圍

陳浩濂表示，另一個重點計劃是設多種央行數碼貨幣跨境網絡，第一階段預計在今年內推出，以多種央行貨幣跨境進行結算。他提到，會進一步擴大數字人民幣試點範圍，提升跨境結算效率及用戶體驗。

虛擬資產方面，他表示，去年底已就定立相關監管制定進行公眾諮詢，去年6月亦已開始就虛擬貨幣交易所制定發牌制度。他表示，港府去年發行了第一批代幣化綠色債券，今年將發行第二批。