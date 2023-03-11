消費券2023｜陳茂波︰派券為數字經濟做準備　債務低可考慮再提升

政府在上月公布《財政預算案》，坊間擔心本港財政儲備不斷減少。財政司司長陳茂波今（11日）在電視節目表示，政府將跟隨「十四五」規劃，發展數字經濟、第三代互聯網、綠色金融及科技，其中派發消費券可為電子支付作鋪墊，讓更多市民及商戶所接受，為未來發展數字經濟做好準備。



坊間擔心本港財政儲備不斷減少，他稱政府財政穩健，債務水平遠低於已發展經濟體，2027/28年度才達到9.5%水平，故未來將再作檢視，考慮再提升發債的空間。



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陳茂波對經濟抱樂觀態度︰人氣旺自然財氣旺

財政司司長陳茂波在有線節目《有理有得傾》表示，對今年本港經濟抱樂觀態度，認為今年必定相比去年理想。他解釋中港恢復通關後，旅客來港帶動旅遊及服務業，而今年舉辦各項大型活動的報名踴躍，政府亦會加強招商引資，「人氣旺自然財氣旺。」

內地「十四五」規劃中明確香港「八大中心」的新定位，他認為香港要掌握世界大勢，未來將在數字經濟、第三代互聯網、綠色金融及科技，共三方面建設經濟基建。

他指，電子支付亦是數字經濟的一部份，自政府派發消費券後，新登記支付工具用戶逾1,000萬個，新商戶亦有10多萬。他認為，消費券可為電子支付作鋪墊，讓更多市民及商戶所接受，為未來推動升級轉型，發展數字經濟做準備。

▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼



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債務水平遠低於其他經濟體 未來仍有發債空間

政府計劃未來至少5個年度，每年發債650億元。陳茂波表示，發債所得的收入，可撥至財政儲備投資，可獲一定收益。他又指，本港債務水平遠低於已發展經濟體，有鄰近地區的債務佔GDP比例超過130%，而香港在2027/28年度才達到9.5%水平，故未來再作檢視，考慮再提升發債的空間。

最近坊間擔心本港財政儲備不斷減少，他表示，根據基本法107條規定，政府須量入為出，保持收支平衡。他認為經濟周期必有上落，認為本港財政儲備水平穩健，僅疫情以來因應社會需要，推出逆周期措施，以致赤字較大。

回應洗衣街地王「賤賣」︰發展商須助政府建社福設施

被問到洗衣街地王「賤賣」，每平方呎呎價僅3,103元。他表示，商業地皮呎價不及住宅為正常，又指該項目並不單純，發展商需要協助政府興建社區會堂、青年中心等社福設施，以及改善鄰近港鐵站的行人連接設施，為了相關設施早日落成，認為當時招標的時間合適。

他又強調「唔會賤賣土地」，亦無高地價政策，所有招標均交由獨立測評師估算，廉政公署亦會檢視。他並解釋，過去香港樓市曾經飆升，正因土地房屋供應斷層，因此根據經驗會持續穩定供應給市場，不會因市場波動而打亂計劃。