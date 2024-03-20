經濟高峰論壇｜香港01創辧人于品海：中國一直以創新方式推動治理

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。論壇上針對國家軟實力進行討論，探究中共治理理念對香港尋求新發展方向的啟示。《香港01》創辦人于品海表示，中共提出「治理體系與治理能力現代化」，標誌中國已由追求器物的現代化，發展為追求法治的現代化。



于品海表示，很多人不明白為何經濟問題與治理相關，但過去十年中美兩國在政治上的比較，關鍵在於「治理」。中國的崛起創造出一種新模式，挑戰西方原有的治理模式。中國以前提出「四個現代化」，即工業現代化、農業現代化、國防現代化、科學技術現代化，近年國家主席習近平提出「中國治理體系與治理能力現代化」，而中國一直以創新方式推動治理改革。

美國學者多年前提出「軟實力」這個概念，于品海認為，香港市民對香港的「軟實力」是什麼缺乏足夠思考。香港與國家一起經歷「四個現代化」，香港以往的治理模式也曾帶給中國新的啟示，但過去四十年香港卻一直在討論「選舉」、「民主」，2012年的「國教」事件與2019年反修例事件，都是一群沒有方向的社會群體在面對社會巨大轉彎時作出的行動。

作為一個開放型經濟體，香港商業模式不斷受外部環境影響。于品海指出，香港市民需要了解外部環境， 包括國家的發展經驗。過去十年，香港社會逐步意識到香港需要依賴國家發展，但于品海認為，香港如果沒法從認識上突破，只是繼續圍繞原來的模式加強投資，就無法達到「轉型」的結果。

在為此次論壇發表的專論文章裏，他指出，香港若要重新找到發展的方向，就需要切實探討中國如何跳出周期性認識的羈絆，用結構性理論認識推動新產業發展。