經濟高峰論壇｜ 人民大學教授王文：中共管治最大優勢是穩定

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。其中一場研討會討論中國軟實力，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文指出，針對中國政治理念，在香港學術界討論之間大部分均為消極的看法，但其實中共的管治方式最大優勢為「穩定」。



王文表示，不能總是站在西方的角度看世界，之前曾參加在阿塞拜疆首都巴庫一個論壇，共80個國家參與，其中40個均為一帶一路的國家。論壇上沒有國家批評中國，因此若只站在西方國家視覺看中國，會認為中國「這裡不行，那裡不行」。

批評香港學術界：回歸都20多年了，還這樣看待中共

王文指出，對於中國內地的治理模式，在香港學術界討論之間大部分均為消極的看法，「回歸都20多年了，還這樣看待中共。」他指這是因為香港人的「慣性」，並指出中共治理的最大優勢是「穩定」，管治14億國民亦十分穩定。

他又提到，美國政權交替，不時把前一任領導人的成就毁掉，極不穩定；相反，中國政權機制相對較為穩定，一步步解決不同的問題，例如環境、房價。