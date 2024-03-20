經濟高峰論壇｜社科院學者黄平：香港要找優勢 發展獨特性
撰文：鄧宇詩
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《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。第二個討論主題為「國家實力新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示」，參與者為三位內地學者以及《香港01》創辦人于品海。香港中國學術研究院常務副院長、中國社會科學院台港澳研究中心主任黄平表示，中國在運用軟實力時，是不止在於政府的管理，包括經濟實力、文化影響等。
社會認同感、凝聚力顯示政府領導能力
黄平表示，美國學者數十年前提出「軟實力」，但其實其概念源自老子，他指中國在運用軟實力時，是不止在於政府的管理，包括經濟實力、文化影響等。他提到社會較高的認同感，就會帶來較高的安全感，同時凝聚力高亦顯示政府具一定的領導能力。
西方國家靠暴力發展起來
他又提到近百年來西方成為世界霸權以來，戰爭不斷，「靠暴力發展起來」；相反中國社會接受和而不同。他指全世界都正面對不確定性，中國與香港都要找到其優勢，把優勢與各國結合，以發展香港的獨特性。
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