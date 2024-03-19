監警會｜警指投資騙徒放長線釣大魚　付受害人30萬回報呃走900萬

監警會今日（19日）舉行公開會議，警方指去年有5,105宗網上投資騙案，損失金額高達32.7億。警方留意到近期有新詐騙手法，騙徒會「放長線釣大魚」，有受害人投資80萬元虛擬貨幣後，真正收回30萬元利潤，最終誤以為真前後投資900萬元，血本無歸。



投訴警察字方面，去年全年有1,736宗須匯報投訴，較前年上升35%，警方解釋因去年社會經濟活動全面復甦有關。



監警會與警方舉行會議。（資料圖片/夏家朗攝）

監警會今舉行公開會議，警方簡報近年騙案數字，網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青提到，現時整體罪案數案有四成與詐騙相關，而在去年騙案罪案數字繼續上升，由2022年每20分鐘發生一宗騙案，到現時每13分鐘發生一宗騙案，當中每日損失更達2500萬，「可能我講嘅時間已發生咗一單騙案，同另一單騙案正在進行。」

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青。（資料圖片／盧翊銘攝）

投資80萬虛幣賺30萬 「其實都係嚟自嗰80萬」

他表示，雖然過去一年有15%的網上騙案為網上投資騙案，惟如以損失金額計自，則冠絕其他類型的騙案，涉及金額佔所有騙案的六成約32.7億元。他指出，騙徒看準市民對投資不認識，以及利用新型投資工具犯罪，而近日騙徙更會「放長線釣大魚」，在初期時會先給予回報，以令市民相信再詐騙更高金額。

他以其中一個個案為例，指有市民當時投資了80萬到虛擬貨幣，在兩日後騙徒指已賺取30萬元，並將相關相益轉至該受害人戶口，以令市民信以為真繼續投資，最終詐騙了900萬元，「大家如果精明可以諗諗，其實嗰30萬都係嚟自嗰80萬。」

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深偽技術扮公司高層騙2億元

另外，他又指出，現時有騙徒利用人工智能深偽技術（Deepfake）假冒成多名知名人士，如特首、大公司行政總裁及新聞主播等推銷投資計劃，但幸好的是警方暫時未有收到市民相關報告指受騙，而警方見到相關短片時亦會要求平台下架。

不過，警方上月接報指有騙徒通過深偽技術，用偽冒影像與一間跨國公司香港分行財務職員進行多人視像會議，騙去2億元，故再次提醒市民「睇到咩唔重要，內容先係最重要」，如對方提及到涉及轉帳或金錢等時，市民應用平時沿用開的聯絡方式與對方聯絡，以作再一步確定。

警方「防騙視伏APP」已新增三個功能，包括自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合手機會即時發出警示；另外增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。他提醒，在應用程序上出現警示均是警方調查過去發現可疑才加入資料庫，惟科投日新月異，故應用程序未有警示並不代表網站或電話是安全，呼籲市民要加強警剔。

去年全年1,736宗須匯報投訴 上升35%

至於投訴數字方面，去年全年投訴警察課接獲1,736宗須匯報投訴，較前年的1,287宗上升35%，警方解釋因去年社會經濟活動全面復甦有關。

投訴警察課今年首兩個月接獲接220宗投訴，比去年下跌19%，當中大部分為輕微指控，其中涉「疏忽職守」的有137宗；「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的有68宗；嚴重指控方面，「毆打」、「濫用職權」及「捏造證據」分別有9宗、5宗及1宗，除「捏造證據」外，其餘均下跌。

首兩個月監警會通過273宗「須匯報投訴」，當中有3宗證明屬實，3宗未經舉報但證明屬實，另有3宗並無過錯。