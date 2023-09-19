監警會｜首8月千宗須匯報投訴升45%　警：多涉交通執法及截停搜查

監警會今日（19日）與警務處舉行公開會議，投訴警察課今年首8個月接獲接1106 宗投訴，較去年同期上升45%，有近九成半屬於輕微指控。警方解釋，投訴上升與執法增加有關，包括180萬次交通檢控，及78萬次截停搜查。



監警會副主席易志明關注，假如有市民誣告警方後證明不屬實，是否有後果。警方指在司法程序完結後檢視法庭判詞，如法庭指投訴內容不屬實，會給予該投訴人警告，再向監警會報告。



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投訴警察課表示，今年首8個月共接獲 1106 宗須匯報投訴，較去年同期接 762 宗上升45%，其中有近九成半屬於輕微指控，警方解釋，投訴上升與執法增加有關，最新數字執行了180萬次交通檢控，及78萬次截停搜查，分別佔投訴數字三成及一成半。

投訴「毆打」 40 宗上升2.6%

輕微指控有1046宗，當中「疏忽職守」有582 宗升38.6%、「行為不當/態度欠佳」有447宗升61.9%，「粗言穢語」有17宗升13%；嚴重指控有60宗，其中「毆打」有 40 宗上升2.6% ，「濫用職權」為 18宗多1.25倍，「恐嚇」有2宗與去年相若。

監警會期內通過「須匯報投訴」共有1121宗，當中「證明屬實」有27宗，未經舉報但證明屬實有16宗，合計有43宗，佔整體3.8%；「撤回投訴」有485宗佔43.3%，「無法追查」有298宗佔26.6%，「透過簡便方式解決」有207宗佔18.5%，「並無過錯」有43宗，「無法證實」有35宗，「虛假不確」有10宗。

法庭裁投訴內容不實 會作出警告

監警會副主席易志明關注，當市民「你查我，唔高興，就舉報你」，而投訴最終不成立，誣告是否有後果。警察課高級警司陳憲鈞指出，1106宗須匯報投訴中，有4宗全面調查，大部份經「簡便方式解決」，若投訴個案與司法案件有關，會在司法程序完結後檢視法庭判詞，就其指控是否已有判決，檢視投訴人所言是否屬實，如法庭指投訴內容不屬實，會給予該投訴人警告，再向監警會報告。

陳憲鈞又指，警方已增加透過簡便方式解決投訴，曾有一宗投訴關於報案室人員態度欠佳，而投訴主因是等侯時間過長，故邀請督導人員檢視是否可以減短等候時間；另有一宗投訴針對機動部隊人員，在人群控制時欠缺禮貌，因此邀請督導人員檢視當日安排，可作措施以減少對公眾不便。