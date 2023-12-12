監警會今年首11月接1608宗投訴　按年升42%　58宗證明屬實

監警會今日（12日）與警務處舉行公開會議，投訴警察課今年首11個月接獲接1,608宗投訴，比去年同期升42%，當中近九成屬於輕微指控，58宗證明屬實。另外，今年首3季有18宗關於警方處理大型人群管制活動投訴，當中主要涉及投訴警員沒有禮貌、疏忽職守及濫用職權等。



投訴警察課今年首11個月接獲接1,608宗投訴，較去年同期1,134宗，上升42%，當中近九成屬於輕微指控，很多時都是與交通執法及刑事調查有關，兩者各佔3成。

警方表示，今年首11個月共進行100萬宗截停搜查，發出超過230萬張交通定額罰告票及接獲150萬宗舉報，當中涉及投訴個案只佔少數。

監警會今年首11月接1608宗投訴。(資料圖片)

投訴人大部份屬被捕人士

投訴類別方面，當中879宗屬疏忽職守，比上年同期多出255宗、628宗為行為不當，比去年多228宗，涉及粗言穢語有23宗，上升2宗，其他78宗為較嚴重指控，包括19宗濫用職權，上升3宗、2宗捏造證據、1宗恐嚇，各減少一宗；涉及毆打個案有56宗，比去年同期下跌12宗，而投訴人大部份是被捕人士，包括涉及毒品、黑社會暴力案件等，大部份案件已上法庭處理，以有待審理為由暫停調查，待法庭審理後會考慮判詞再重新調查。

監警會期內通過「須匯報投訴」共有1,465宗，當中「撤回投訴」有620宗佔42%，「無法追查」有410宗佔28%，260宗「透過簡易方式解決」，佔18%，而36宗「證明屬實」，佔2%，另有22宗「未經舉報但證明屬實」，亦佔約2%，意味共58宗投訴證明屬實。

另外，「並無過錯」有53宗，佔4%，「無法證實」51宗，佔3%， 13宗是「虛假不確」，佔當中1%。

警方關於處理大型人群活動的目標及投訴數字。(直播截圖)

另外，會議亦公布2023年第一至第三季，有18宗關於警方處理大型人群管制活動投訴，當中主要是投訴警員沒有禮貌、疏忽職守及濫用職權等，具體投訴例如封路是否有必要性、交通改道臨時措施問題，或封路時間太長等。

其中一宗投訴是在國慶煙花活動後，當時九龍公園徑有行人走出馬路，並且位置近消防局出口，如有緊急情況，市民在馬路會影響緊急車輛進出，當時警方要求市民上回行人路，有市民投訴指警員沒有禮貌，截住他們，不讓他們返回行人路，又不讓他們繼續使用當時沒有車的馬路，但其實是因為他們在橋底，不知道有機會有車轉線，有可能會撞到他們。

踏入12月，將會有不同的大型節日活動，警方目標要確保活動順利進行，維護公眾安全及秩序，要兼顧參與活動人士權利及其他人的權利，而警方亦會與不同持份者開會溝通，包括主辦機構、政府部門、交通運輸、當區商戶及受影響居民，務求活動可以順利進行。