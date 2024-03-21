警HKSOS APP推出兩個月　解救5宗山野求助　市民：兩分鐘內有回應

警方早前推出HKSOS緊急救援手機應用程式，兩個月內已成功拯救5宗山野求助個案。有求助人稱，曾於西貢行山時擦傷及中暑，經HKSOS求助後兩分鐘內獲回應，成功解困。HKSOS早前參與世界移動通訊大會，躋身全球移動大獎六強。



警方早前推出HKSOS緊急救援手機應用程式，兩個月內已成功拯救5宗山野求助個案。（警方提供相片）

行山人士陳先生早前曾使用HKSOS後獲救，他億述當日誤信朋友所言「好輕鬆」跟上山，豈料山路十分崎嶇、陡斜，山徑亦容易「跣腳」，期間不幸擦傷。

他稱由上午10時行到下午4時已經感到中暑，當時山上十分大霧，不知道自己確實位置，他打開HKSOS求助後，警方在兩分鐘內已經致電聯絡，再派人救援，「個APP的確追蹤到位置，其實行山遇難都係靠警方、消防幫助」。

躋身全球移動大獎六強

警方表示，HKSOS在世界移動通訊大會2024中，躋身全球移動大獎The Global Mobile Awards最後六強，與中興通訊（ZTE）、諾基亞(Nokia)、沃達豐(Vodafone)及基輔之星 (Kyivstar)等國際知名通訊企業競逐最佳支援緊急或人道主義移動創新大獎，最終由基輔之星取得。

警方早前出席迪拜2024年世界警察高峰會，與迪拜警方一同前往沙漠進行實地測試，測試結果證實，警方智慧搜救方案能有效在不同環境中應用。

「HKSOS」的正確使用方法



‧在進行活動前，使用者必須先啟動HKSOS活動功能，透過按下快速開始鍵，並選擇程式內相關的活動選項（包括行山、滑翔傘或划艇）和設置活動時間，再按下快速開始鍵，展開行程



‧使用者可於HKSOS登記三位緊急聯絡人。在使用者進行活動期間，緊急聯絡人能透過HKSOS代為求救



‧使用者如於戶外活動期間遇到任何緊急情況，可立即按下SOS鍵，程式會提供多項圖示選項供求助者選擇



‧求助者亦能透過手機應用程式查閱急救指南和使用SMS向999報案中心發送即時地理位置

