行山意外｜過去3年逾1500宗攀山拯救事故　涉馬鞍山郊野公園最多

疫情襲港無法外遊，不少港人改為行山遠足。據消防處記錄，過去三年共接獲逾1,500宗攀山拯救事故，2022年及2021年分別接獲600宗及588宗，均較2020年的328宗大幅上升。綜觀3年數字，在馬鞍山郊野公園接獲的事故最多，其次是西貢東郊野公園，而消防處攀山拯救事故出勤數字在過去3年亦一直上升，由2020年的602宗增至2022年的1,014宗，升幅近7成。



+ 7

環境及生態局局長今日（15日）就向遠足人士安全議題向立法會提交書面答覆，當中提到據消防處記錄，過去3年分別接獲328宗（2020年）、588宗（2021年）及600宗（2022年）於效野公園的攀山拯救事故。2022年及2021年的數字分別較2020年的328宗大幅上升82%及79%。

去年12人死亡、329人受傷 南大嶼郊野公園死傷最多

如比較2022年與2020年的受傷人數及死亡人數，2022年有12人死亡、329人受傷，較2020年2人死亡、125人受傷，多達5倍及逾1.5倍。以去年計，南大嶼郊野公園涉及的死傷人數最多，分別有4死、61傷。

綜觀3年數字，在眾多郊野公園中，在馬鞍山郊野公園接獲的攀山拯救事故最多，有265宗。其次是西貢東郊野公園，有263宗。在南大嶼郊野公園，也接獲196宗事故。獅子山郊野公園及大欖郊野公園則分別接獲100宗及99宗事故。

如以2022年及2020年兩年數字作比較，林村郊野公園接獲的攀山拯救事故數字升幅最大，由2020年的7宗，至2022年的21宗，增幅達2倍。其次是大帽山郊野公園，由2020年的8宗，增至2022年的21宗，增幅也逾1.5倍。

而消防處攀山拯救事故出勤數字在過去3年亦一直呈上升趨勢，由2020年的602宗增至2022年的1,014宗，升幅近7成。