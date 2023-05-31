行山失蹤｜警方與創科公司研發搜救系統　於複雜地形鎖定求救信號

本港不時發生行山人士失蹤，當發現時往往為時已晚。香港科技園公司今（31日）表示，已連繫警務處及園區公司奧泰爾科技有限公司合作研發「Signal Radar」，以提升緊急救援服務，可幫助救援隊伍在偏遠和複雜的地形中鎖定求救者的位置，能夠偵測由「HKSOS」應用程式發出的求救信號。



香港科技園公司策略夥伴總監柯志成(右)、警務處數碼警政服務科高級警司莫俊傑 (中)、奧泰爾科技業務發展副總裁梁舜凱(左)展示 Signal Radar 和日內瓦國際發明展「評審團 嘉許金獎」。（科學園提供）

Signal Radar日內瓦國際發明展獲金獎

科技園指， Signal Radar毋須依賴手機網絡覆蓋， 可以偵測比同類無線科技距離更遠的訊號，也能於複雜地勢偵測求救訊號，即使是在茂密樹冠覆蓋的樹林或海面等地點，仍能準確地將求救者的GPS坐標傳送給搜救隊伍。

香港由超過60個島嶼組成，四成土地是郊野公園，不少地點地勢複雜、枝繁葉茂，園方指對救援任務構成挑戰，根據警務處的資料，過去4年香港的搜救個案大增370%。Signal Radar的設計正可針對目前搜救上的不足，相信能夠提升救援能力，把握黃金救援時間。

Signal Radar是奧泰爾科技的專利技術首次應用於搜救服務上，技術在今年4月的第48屆日內瓦國際發明展上，奪得「保安、搜救及警報」組別的「評審團嘉許金獎」，料技術同時可會引起香港以外地區和國家的注目。

科技園。（資料圖片／吳鍾坤攝）

警務處數碼警政服務科高級警司莫俊傑稱，警務處策略方針是積極在警務工作中促進創新科技應用，透過與業界和學術界合作，於內部和對外推動創科文化，警務處作為最大的政府部門，亦是首個與香港科技園公司就推動創新科技簽署合作備忘錄的部門。

科技園策略夥伴總監柯志成則稱，今次合作不只是關於採用現存的科技，而是警方根據需求參與合作創造新的方案，該合作模式對加快將創新方案帶入市場十分重要。

警務處與科技園公司去年9月簽署合作備忘錄，聯手在搜救行動、自然語言處理、地理資訊系統、同時定位與地圖構建和擴增實境五個範疇探討創新方案Signal Radar 正是合作備忘錄的首項成果。科技園公司已為警方與超過四十間創科公司聯繫，將繼續帶動創新科技革新。