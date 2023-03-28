綠置居2023｜3.28起申請　長沙灣麗玥苑2300單位五二折售｜附連結

綠置居2023｜居屋｜房委會今日（20日）宣布，綠置居2023將於下周四（28日）上午8時至4月17日晚上7時期間，接受合資格綠表人士申請，為期三個星期。今次推出的新建綠置居單位，包括長沙灣麗玥苑2,359個單位，全部不設細單位，以五二折出售。綠置居2023預計於今年第二季進行攪珠，並在同年第三季／第四季開始選樓。



房委會宣布，綠置居2023將於下周四起接受申請。（資料圖片）

房委會發言人表示，符合綠表資格人士可在網上遞交申請，或親身遞交／郵寄紙本申請。申請費用為270元。居屋2023的有效綠表申請者，如已表明同意把其申請保留至綠置居2023，則不需要重新遞交申請和繳付申請費用。

今次推出的新建綠置居單位，包括長沙灣麗玥苑2,359個單位，實用面積介乎約280平方呎至約646平方呎。麗玥苑不會提供面積較小的甲型單位，並會提供77個較大的戍型單位，面積約646平方呎。

房委會亦會推出重售未售出，以及部分「撻訂貨」，包括約200個在綠置居2020／2021推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在綠置居2022推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位，連同該三個綠置居發展項目，截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的單位。至於新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，最終單位數目及詳細單位名單會於選樓前約三個月確定。

麗玥苑售價介乎154萬至461萬

定價方面，房委會將按現行定價機制，綠置居單位的折扣率會較上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%。鑑於「居屋2023」的折扣率為38%，今次推售的所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，即五二折。

麗玥苑單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等。截至2024年2月29日，未售出及重售單位的售價介乎約87萬元至約339萬元不等，最終售價範圍取決於是次銷售計劃將會推售的重售單位。

租置計劃回收單位將採用出售租置計劃單位予現租戶的定價機制。截至2024年2月，位於39個租置計劃屋邨未售單位的定價介乎約14萬元至128萬元，折扣率為評定市值折減79%至85%。最終售價範圍取決於是次銷售計劃將會推售的租置計劃回收單位。

明日起可下載綠置居2023申請表

有意申請的市民，可由明日（21日）開始，公眾可於房委會／房屋署為「綠置居2023」設立的指定網站（www.housingauthority.gov.hk/gsh/2023）瀏覽或下載申請表、申請須知及綠置居單位和租置計劃回收單位的售樓資料簡介／售樓簡介單張。