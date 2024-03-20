居屋2023｜5000單位未賣　招國偉稱或受經濟影響　料終可全數售出

居屋2023｜今期居屋項目涉6個項目，共提供9,154個單位；然而自1月底開售以來，仍有逾5,000個單位未出售，當中只有啟德啟悅苑銷情較理想，其他位於九龍安達臣道的3個屋苑，被外界質疑因選址、經濟問題、以至撤辣等因素令申請者卻步。公屋聯會總幹事招國偉今早（20日）接受港台訪問時表示，並不排除銷情受經濟影響，不過仍預計可全數售出。



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招國偉：收近8萬單身申請

今期居屋項目涉6個項目，共提供9,154個單位；然而自1月底開售以來，仍有逾5,000個單位未出售。招國偉接受港台節目《千禧年代》訪問時指，現時最少人買入的安達臣道3個項目，每個仍有800至1,100個單位。他認同撤辣後，或有市民可負擔私人市場，因而對購買私樓有其他想法。

居屋2023各屋苑評定市值六二折售價。（房委會文件）

不過他同時提到，不排除經濟原因影響銷情；他又認為，居屋本質與綠置居不同，居屋接受綠、白表申請者，即使單身人士都收近8萬個申請，證明市民對單位仍有興趣，預期所有單位仍可順利賣出。

至於撻訂情況，招國偉則回應指過去不同項目都有撻訂，但無法了解因由，現時看來亦不算多人撻訂，可視揀樓進度再作觀察。

煥然懿居不足一半人揀樓 林筱魯：宜簡化房屋階梯

除了居屋銷情不理想，市建局首置項目「煥然懿居第三座」亦同樣慘淡，自揀樓當日連續兩天不足一半人入場。市建局前執行董事、立法會議員林筱魯在同一節目表示，銷情視乎政策原意、樓市環境，因現時計劃是協助市民入市，首置申請者一般不符居屋資格，又未有足夠能力買入私樓，屬特定市場；而在樓市環境變動下，必受衝擊且收縮更快。

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他又說，要在不改變折扣率上賣更多單位，只能由市建局想辦法，而當日項目只提供260個單位，仍收近3,000個申請。現今出現銷情問題，他形容「又唔係（銷售）停滯，只係去得慢啲。」

林筱魯續補充指，這類房屋政策推出時，難以預期樓市變化，連昔日「置安心」等先租後買計劃都不能維持，原因是政策本身有限制；在不允許轉讓下，買家又非太窮，「佢有選擇一定係多心啲」，建議政府審慎檢討首置盤，將房屋階梯簡化，甚至提供更大彈性按揭。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



林筱魯又指，政府房屋項目過去超額認購18倍才是正常數字，若放寬按揭，風險不會太高，主要是買家「有份工、供得起」，故在這類受限市場上，「政府可以大膽啲幫人上樓」、也不用分太多房屋層級，又說「人生幾廿年，好難咁樣安排」。