居屋2023｜開售1.5個月錄3宗撻訂　賣出42%單位　一屋苑僅沽一成

【居屋2023／啟悅苑／安楹苑／安麗苑／安樺苑／兆翠苑／朗天苑】「居屋2023」六個項目合共提供9,154個單位，1月31日起開始揀樓，銷售緩慢。據公屋聯會總幹事招國偉所作統計，截至昨日（18日）共錄得3宗撻訂，分布在啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及安達臣道安麗苑；不過人棄我取，撻訂單位因屬一房至兩房中至大型單位，已被後來買家買了。



截至昨日，開售一個半月累計售出近42%單位，啟悅苑最搶手，只餘不足一成單位；安達臣道安樺苑則相反，賣出不足一成單位；天水圍朗天苑雖賣出三成單位，但由於總數達3,080個單位，故此仍剩餘2,109個，佔未賣出單位總數四成。



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市值六二折出售 白表核心家庭開始揀樓加快銷情

「居屋2023」合共獲約17.2萬份申請，超額認購約18倍，當中綠表佔約四分一，白表佔約四分三。房委會去年7月公布售價，平均定於評定市值折減38%，即以六二折出售。

首批準買家1月31日開始揀樓，有人表示「抽到樓」固然開心，但面對現時經濟不景也感憂慮。近一年樓市持續下滑，樓價普遍已比去年7月時下跌，相對折減變成低於38%，影響今期銷情。本月初起到輪到白表核心家庭開始可揀樓，每日有三至五成獲邀揀樓申請者簽訂買賣合約，比率較之前家有長者申請者為高。

居屋2023各屋苑評定市值六二折售價。（房委會文件）

至昨共賣出41.6%單位 啟悅苑最搶手 只餘開放式單位

根據公屋聯會總幹事招國偉所作統計，不計之前期數的居屋重售單位，截至昨日該六個項目共賣出3,805個單位（包括3個撻訂後成功重售單位），佔9,154個單位的41.6%；餘下尚有5,352個單位，佔總額58.5%。

位於港鐵屯馬線宋皇臺旁的啟德啟悅苑最搶手，兩幢共2,046個單位中，只剩201個單位未賣出，比率為9.8%，均是約280平方呎的開放式單位，並且向東北或西北為主。鄰近將來屯馬線屯門南延線新站（近原屯門泳池）的屯門兆翠苑，也已賣出77.8%單位，剩餘116個，同樣都是約280平方呎的開放式單位。

「安達臣道三寶」賣出率8.4%至26%

「安達臣道三寶」銷售強差人意。賣得最好的是安楹苑，1,140個單位中，已賣出296個或26%；其次是安麗苑，1,380個單位中，賣出206個，比率為15%；有990個單位的安樺苑銷售特別差，僅賣出8.4%，即83個單位。

天水圍朗天苑未沽出單位佔全數四成

有三座共3,080個單位的天水圍朗天苑則賣出了971個單位，比率為31.5%，仍有2,109個待沽，佔全部六屋苑未賣出的5,352個單位的39.4%。

啟悅苑、兆翠苑及安麗苑各錄得一宗撻訂個案 已重新售出

居屋2023未沽清之際，近兩周也開始出現撻訂個案。目前有三個，據招國偉的資料，其中一個為啟悅苑B座高層11室，面積383平方呎，原買家在2月5日簽訂買賣合約，在撻訂後，已被3月14日的揀樓客買了。

另一單位為兆翠苑A座低層2室，面積也是383平方呎，原買家在3月5日簽訂買賣合約後決定撻訂，單位同樣在3月14日被另一揀樓客買了。第三個為安麗苑C座高層5室兩房大單位，面積456平方呎，買家在3月4日簽訂買賣合約後撻訂，同日由另一揀樓客買了。

今期居屋6個新盤價單詳情：

啟德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑