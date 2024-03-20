銅鑼灣甘饕燒鵝結業　新客感可惜：倘北上開店續支持

香港老字號「鏞記」傳人所開的「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約5年，店鋪今日租約屆滿後正式結業。餐廳中午時間，如常吸引不少食客光顧，坐滿約一半座位。有市民得悉結業消息後特意前來，首嚐燒鵝腩仔飯，稱讚水準不錯，對餐廳結業感可惜，「少少傷心啦」，又稱如果甘饕燒鵝北上發展，鄰近深圳地鐵站開鋪，會「再上去食」。



食客首嚐招牌燒鵝讚水準好 日後若北上重開會再支持

食客陳先生和太太並非甘饕熟客，昨日看到結業新聞後，今日專程前來，一嚐餐廳招牌燒味。二人點了燒鵝腩仔飯和燒鵝撈麵，稱讚食物水準「幾好、好食」，只花約200元，價錢合理，「香港食飯係咁上下價格」。

他們對於甘饕燒鵝結業感可惜，有「少少傷心啦，希望做得返啦」，認為甘饕可能因租金太貴而要結業。他們表示，如果甘饕選擇北上發展，鄰近深圳地鐵站開舖，會繼續支持光顧，笑言「希望到時價格係一半啦」。

燒味食家嘆本港食肆結業潮持續

平日愛吃燒味的食客錢先生稱，朋友推介之下，前來甘饕燒鵝吃午飯，形容叉鵝飯水準不錯，「對比起其他燒味舖都OK」。他同樣對餐廳結業感可惜，「又唔見一間老字號」，嘆本港食肆結業潮持續，估計與通脹等因揀有關。

▼甘饕燒鵝3月19日營業情況▼

