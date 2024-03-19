銅鑼灣甘饕燒鵝明日結業　老闆娘稱完約趁機休息　北上發展暫未定

由中環鏞記甘氏家族第三代傳人開設的名店「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約5年，明日（20日）將結業，不少老顧客紛紛到場支持。老闆娘甘太表示，店鋪租約完結，決定趁機會休息一下，更計劃之後與員工一起遊埠。近日有傳她會北上發展找商機，她指，暫時未知會否在香港或內地重新開鋪，「我哋始終係香港品牌，香港老字號，每行一步都要打算得好仔細。」



老闆娘甘太在餐廳結束前一日，不時親自招呼客人。（夏家朗攝）

開業約一年遇疫情 曾考慮結業 為員工咬緊牙關

甘饕燒鵝老闆娘甘太表示，店鋪租約即將完結，決定趁機會休息一下，「約就完，做咗5年都幾努力，需要時間唞唞。」餐廳於2019年4月開業，接著經歷約三年疫情，捱過最嚴峻的時刻，甘太坦言曾考慮結業，但擔心員工們的生計，於是咬緊牙關，默默堅持，「放棄好容易，嗰時放棄佢哋（員工）又去邊度做嘢呢，個個都養頭家，有啲又供樓，所以就努力吓，捱過嚟。」

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甘太：員工舊舖跟到新舖已如家人 結業後將與伙記遊埠

甘太形容，員工如「家人」，大部分由舊鋪追隨至今，有同事最長合作近10年。甘饕燒鵝結業後，她打算與一班員工去旅行。

開鋪約五年，她表示，每位員工都很努力，自結業消息傳出後，每日生意更為繁忙，自己與丈夫三月外出工幹，一班員工默默留守，「成個三月份無放過假。」

傳北上找商機 甘太稱未知：香港老字號 每行一步要打算

明天為最後營業日，甘太表示，感謝顧客一直以來的支持，明天會服務至最後一刻。近日有傳她計劃北上發展找商機，甘太指，暫時未知去向，「我哋始終係香港品牌，香港老字號，每行一步都要打算得好仔細。」

熟客知悉結業一周幫襯三次 印尼遊客稱馳名國內特意支持

在銅鑼灣上班的市民林先生表示，自店鋪開業以來，每星期均會至少到訪二次。他大讚，店鋪的米飯好食，「我鐘意食飯，啲米靚過附近其他餐廳，燒味OK。」自結業消息傳出後，林先生更常到店用膳，達一星期三次。他指，對店鋪結業感到可惜，因為店鋪比附近餐廳質素更佳。

印尼旅客：當地十分出名 食物展現香港文化

與家人一家四口從印尼到訪的Chole表示，「甘饕燒鵝」在印尼十分出名，因此特意到來，大讚，「食物展現了香港文化（Show how amazing Hong Kong culture is.）。」

內地食客李先生表示，每次由內地來港均會到店食燒鵝飯，大讚食物好食，對於結業感到可惜。