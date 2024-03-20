引進辦與25間重點企業簽約　有美企稱23條立法　打造穩定營商環境

港府去年10月引進第一批重點企業，今日（20日）再與25間重點企業與引進重點企業辦公室（引進辦）簽約。行政長官李家超致詞時表示，連同去年10月公布多間的重點企業，預計這些重點企業未來數年將在香港合共投資超過400億元，創造超過1.3萬個就業機會。



有研發人形機器人的內地企業表示，香港學術研究強，因此選擇落戶香港，期望未來可以進一步發展至大灣區 ，「預期未來十年灣區市場喺市場規模、科技技術、人才、產業鏈完整程度方面可以係屈指可數嘅市場之一。」有美國企業則表示，23條立法有效令香港打造成一個更穩定的營商環境。



香港引進重點企業辦公室今日舉行重點企業夥伴簽約儀式，共6間美國企業以及19間內地企業參與，當中的企業範疇包括生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技等。

內地人工智能公司：香港在研究上具紮實基礎

來自深圳的優必選科技，主要研發人形機器人，去年在港上市，今年透過引進辦正式落戶在港。公司香港辦公室總裁譚旻表示，香港在研發上具有非常紮實的基礎，現在亦有與香港大學合作進行研發。其次，他認為，香港聚集了世界各地的人才。同時，他指，香港為其中一個對創新科技接受度最高的市場。

譚旻表示，在香港落戶有助進一步發展灣區市場，他指，「預期未來十年灣區市場喺市場規模、科技技術、人才、產業鏈完整程度方面可以係屈指可數嘅市場之一。」

公司香港辦公室總裁譚旻表示，香港在研發上具有非常紮實的基礎，現在亦有與香港大學合作進行研發。（鄧宇詩攝）

在港重點發展樂齡科技

優必選科技研發的人形機器人亦有應用在樂齡科技上，該公司觀察到香港出現人口老化現象，因此在香港可能會重點發展樂齡科技。他指，在未來3至5年會在港投資約200萬港元。被問到23條立法對營商環境是否有影響時，他指一個穩定、安全的營商環境十分重要。

美企看中香港為全球最大空運貨物樞紐

另一間來自美國的B2B支付解決方案供應商PlayCargo，主要服務物流行業。該公司亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是拓展亞洲業務的首站，原因是香港屬全球最大的空運貨物樞紐，有大量商機，加上香港有成熟的金融體系，令他們決定在港落戶。

公司亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是拓展亞洲業務的首站，因為香港是全球最大的空運貨物樞紐。 （鄧宇詩攝）

同樣被問23條立法會否影響營商環境。他指，立例有效令香港打造成一個更穩定的營商環境。

重點企業未來數年料在港投資逾400億元

李家超致辭時表示，連同去年10月公布多間的重點企業，預計這些重點企業未來數年將在香港合共投資超過400億元。創造超過1.3萬個就業機會。他指，香港在一國兩制下，是世界上唯一擁有中國優勢和全球優勢的城市，為希望打入中國市場的國際企業，以及願意擴大全球業務的內地企業，擔當「超級連繫人」和「超級增值人」的角色。

財政司長陳茂波指，在一國兩制下，香港擁有聯通國際的優勢，保障資本、數據、人才流通。他指，未來將繼續支持研發成果商業化及產業化，培育本地初創企業和人才。