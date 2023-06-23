陳茂波稱引進辦已約見逾百間企業　多傾向落戶河套區或新田科技城

引進重點企業辦公室（引進辦）去年十二月成立，由財政司司長帶領專責引進世界各地高潛力和具代表性的重點企業。財政司司長陳茂波今日（23日）在報章訪問稱，要增強香港發展動能，就要發展多元化的產業，而引進辦至今已約見超過100間公司與機構，大多傾向落戶河套區和新田科技城，目前仍在洽談中。



陳茂波又透露，當中除了港府希望想重點引進的大企業，亦有企業主動聯絡引進辦，而港府除引進企業外，亦有投放資源支持初創公司，除了各佔50億元的「大灣區投資基金」及「策略性創科基金」外，亦有300億元的「共同投資基金」，只要有助提升香港競爭力，有助香港希望發展的幾個主題產業，政府都會投放資金。



財政司司長陳茂波6月23日在報章訪問稱，要增強香港發展動能，就要發展多元化的產業，而引進辦至今已約見超過100間公司與機構，大多傾向落戶河套區和新田科技城。（資料圖片/夏家朗攝）

陳茂波在《大公報》訪問中指，引進辦目前已約見的逾百間企業，當中包括香港及內地企業，它們大多傾向落戶河套區和新田科技城，因有關地點地方較大，亦毗鄰深圳，方便未來與其他大灣區城市合作發展創新科技。他認為，企業選址香港是由於香港較國際化，尋找人才相對容易，而部份企業在港落戶完成研發後，可考慮將部份生產放在香港，部份在內地。

陳茂波指，引進辦已約見企業大多傾向落戶河套區和新田科技城，因有關地點地方較大，亦毗鄰深圳，方便未來與其他大灣區城市合作發展創新科技。（資料圖片）

陳茂波稱，香港人均國內生產總值（GDP）達到大約五萬美元，是先進成熟經濟體，但產業結構較單一，要增強發展動能，就要發展多元化的產業，而創新科技推動其他產業升級轉型是必由之路，港府正以突破思維大力搶人才、搶企業。他又指內地市場龐大，商機無限，企業看中香港，主要是香港有面向世界、背靠祖國優勢，因此香港必須用好這個優勢，迎接更多企業到來。

除引進企業，陳茂波指港府亦有投放資源支持初創公司，除了各佔50億元的「大灣區投資基金」及「策略性創科基金」外，亦有300億元的「共同投資基金」，只要有助提升香港競爭力，有助香港希望發展的幾個主題產業，政府都會投放資金。