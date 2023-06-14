黃偉綸：引進辦年底前接觸近300間企業　陳仲尼關注西方反應一般

政府去年《施政報告》提到要「搶人才」，包括成立「引進重點企業辦公室」，專責引進世界各地高潛力和具代表性的重點企業。財政司副司長黃偉綸今日（14日）在回應立法會議員質詢時表示，引進辦成立半年以來，已經與超過150間企業會面，當中不少是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的公司，引進辦和相關政策局正評估企業提交的發展計劃書。他預期截至今年年底前，引進辦會接觸近300間企業。



有議員關注內地大型企業反應非常積極，西方特別歐美企業卻反應一般。



黃偉綸表示，引進辦會每年公布接觸過的重點企業數目。（林靄怡攝）

黃偉綸指會因應個別企業的需求，提供度身訂做的方案，亦會為引入人員提供一站式配套服務，引進辦近月已經透過入境處，處理重點企業就各項人才計劃或入境簽證服務，提出的超過20項申請。引進辦會每年公布接觸過的重點企業數目，讓公眾知悉，亦有助其他重點企業更了解引進辦的工作，增加來香港投資的意慾。

另外黃偉綸指，政府今年2月成立的引進重點企業資訊委員會，已召開兩次會議，就未來工作方向和重點等議程討論，強調香港應在招商引資的過程中善用內地的規模或其他優勢。

民建聯立法會議員陳仲尼指，目前引進重點企業，內地大型企業非常積極，但西方特別歐美企業反應一般，問到局方㑹否因應目前情況，考慮除到訪西方國家外，亦花多點時間到訪過去較少去的區域，推廣香港。

黃偉綸回應指，政府早前外訪包括中東或東南亞等地區，中東地區對香港資本市場或投資方面感興趣，對本港創科方面的興趣確實未必很大。

陳仲尼。（資料圖片/張浩維攝）

現時不適合為落戶條件訂統一標準

立法會議員陳沛良指為重點企業實施土地稅務等特別配套措施同時，會否制定重點企業落戶的條件，包括企業來港發展的年期等。黃緯倫指，曾經有不同議員查詢相關的條件，包括為香港提供多少稅收等，經過詳細討論認為不適合訂下統一標準，認為企業質素才是最重要，指有企業請人不多但對香港科技策略意義重大。他續指會因應每個項目，提供相應要求和配套，不排除未來可能有統一的標準。

引進辦主要進行協調工作

立法會議員洪雯指，引進辦雖然做了不少工作，但手中欠缺直接使用的工具，例如土地，引進辦要向發展局或科學園數碼港洽談，認為需要改善以強化效率。黃緯倫回應指，引進辦主要進行協調工作，隨着年底有更多數據，讓大家更清楚引進辦工作成效。