綠置居2023｜麗玥苑大單位設兩廁　部分向東南享池景「一線海景」

綠置居2023｜居屋｜麗玥苑｜房委會今日（21日）公布綠置居2023麗玥苑以及其他重售單位的資料，當中最矚目的屋苑為位於市區深水埗區的麗玥苑，該屋苑為首個最細單位的居屋，提供2,359個單位，實用面積介乎約280呎至約646呎，值得留意，當中600呎的特大單位設兩廁套房。景觀方面，東南向的住戶可享池景及深水埗公園翠綠景，部分高層料可享狹窄的「一線海景」。



▼1月5日 長沙灣麗玥苑作綠置居出售▼



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房委會今日公布綠置居2023麗玥苑以及其他重售單位資料，其中位於深水埗區東京街的麗玥苑最為矚目。

綠置居麗玥苑｜首個不設最細單位居屋

麗玥苑單位的售價介乎154萬元至約461萬元，以巿價52折發售，若以最平單位售價154萬元計算，入場價只需7.7萬元便可上車。預計關鍵日期為2027年4月30日。

該屋苑為首個不設面積最細甲型單位的屋苑，提供2,359個單位，實用面積介乎約280呎至約646呎，其中77個為大單位，面積約646平方呎。其中屋苑B座和C座的8號大單位，更是套房設計，設兩個洗手間。

景觀方面，向東南的住戶，預料可享深水埗游泳池景，以及深水埗公園的翠綠景觀，部分高層單位更可透過東京街望穿海皮位置，在大廈中間享狹窄的「一線海景」。

綠置居麗玥苑｜設減音露台

向西南的單位則有可能向西九龍公路，有可能需要面對嘈音問題；A座的1號、 2號、 4號、 5號、 6號、 7號、 9號、 10號、 11號、 12號；B座的9號、10號、11號；C座的9號、10號單位設有減音露台。減音露台面積約為30呎至41呎，減音露台的面積亦計入實用面積。

綠置居麗玥苑｜交通配套

麗玥苑步行至長沙灣站約需7分鐘，南昌站需9分鐘。巴士方面，有117號經旺角、佐敦至海底隧道，接駁至銅鑼灣及跑馬地。2A、2X、42、269C分別會前往觀塘至將軍澳；而6F經土瓜灣前往九龍城碼頭；居民亦可乘32號巴士至奧運站。

屋苑B座和C座8號單位更屬兩廁套房。(房委會網站截圖)

屋苑東南方為深水埗游泳池以及深水埗公園，料住戶可享池景。

麗玥苑向東南的住戶，可享池景、公園景。

綠置居麗玥苑｜下周四接受申請

另外，房委會同步推出重售未售出，以及部分「撻訂貨」，包括約200個在綠置居2020／2021推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在綠置居2022推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位，連同該三個綠置居發展項目，截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的單位。

本期綠置居將於下周四（28日）起接受申請，預計於第二季攪珠，第三或第四季開始揀樓。