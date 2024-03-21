社署職員收安老院經營者8.3萬　以轉介病人至其院　兩人認罪候判

社署一名助理社會工作主任，涉嫌收取私人安老院經營者83,000元，將瑪嘉烈醫院的出院病人，轉介到該安老院。該社工主任及安老院經營者，今(21日)在西九龍法院認罪，裁判官李志豪將案件押後至5月3日求情及判刑。兩名被告獲准保釋。



兩名被告：邱俊和，58歲，社署助理社會工作主任；及李麗珍，51歲，樂年護老院經營者，同承認一項經修訂的串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。二人承認於2018年5月至2022年9月期間分別行賄及收賄，以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。

被告邱俊和及李麗珍在西九龍法院認罪。(資料圖片）

案情指，邱案發時派駐瑪嘉烈醫院荔景大樓(荔景大樓)醫務社會服務單位，負責安排出院的年長病人入住安老院接受復康治療。他須遵守相關指引，只能提供社署註冊安老院名單，並給予病人揀選安老院，不得對該名單上任何安老院表明偏好，或建議病人揀選由其家屬或私交好友營運的安老院。樂年護老院是名單上其中一所私人安老院，由李麗珍擔任股東兼董事的公司經營。

廉署接獲相關的貪污投訴，調查後發現邱於案發的4年多期間，先後安排33位荔景大樓的出院病人入住樂年護老院，其中三分之一病人的家屬指，邱曾向他們推薦樂年護老院。廉署又發現，邱在轉介其中14名病人入住樂年時，曾向李收取賄款83,000元。

廉署發言人表示，公務員不可利用職權謀取私利，在履行職務時必須持廉守正，以維護公眾利益。廉署亦提醒各界，貪污屬嚴重罪行，切勿行賄公務員以換取協助或優待。

案件編號：WKCC 4344/2023