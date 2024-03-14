建築署前工程師騙房津94萬　官考慮案受疫情等延遲　囚9月准緩刑

建築署前工程師涉於逾30年前，隱瞞其物業的擁有權，成立空殼公司後再將單位租給自己，以騙取政府的房屋津貼逾94萬元。他早前被裁定3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪成，法官今（14日）在西九龍法院（暫代區域法院）指，考慮被告35年干犯的罪行，且案件因疫情等原因延遲，至現時才受到懲處，遂判處被告監禁9個月，緩刑兩年。



1999至1995年犯案

被告鄭偉雄，65歲，被控3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。案情指，被告於1990年4月由機電工程署(機電署)借調到建築署，任職屋宇裝備工程師。他於1995年1月晉升為高級屋宇裝備工程師。

被告鄭偉雄在西九龍法院被判囚9個月但准緩刑2年。(資料圖片/梁鵬威攝）

借名持有報稱租用複式單位

於1989年10月至1995年10月期間，被告曾經租住杏花邨一個頂層複式單位，並向政府申領租屋津貼。該單位的業主是一間名稱為「自勝有限公司」的私人公司，惟控方指，自勝是被告借他人之名成立的空殼公司，並透過該公司去持有涉案單位。控方指被告違反了《公務員規例》有關房屋福利的條款所規限，因為他實際享有涉案單位的經濟權益或財務權益。

長俸或因本案被充公

法官今判刑時指，被告現已退休，重犯機會低。法官續指，判刑時考慮被告現在才因35年干犯的罪行，受到懲處，其長俸或因本案被充公。同時被告於1995年停止申領涉案津貼，一直奉公守法。此外，被告於2019年被捕，但因疫情和法庭案件積壓，本案於去年才開始審訊，被告的精神和心理均受煎熬。

法官最終判被告監禁9個月，緩刑兩年。此外，法官頒令被告清還涉款94萬元。

案件編號：DCCC 976/2022