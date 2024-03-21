農曆新年帶動　香港機場2月客運量達420萬人次　按年增加96.5%

機管局今日(21日)公布，香港國際機場於今年2月份受農曆新年假期帶動，所有類別客運量上升，2月份機場錄得客運量420萬人次，飛機起降量2.7萬架次，與去年同月的低基數比較，分別按年增加96.5%及69.3%。在農曆年假期間，平均每天處理逾15萬人次旅客，其中2月18日錄得16萬人次，為單日最高。



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機管局公布今年2月份航空交通量，機場錄得客運量420萬人次，飛機起降量2.7萬架次，與去年同月的低基數比較，分別按年增加96.5%及69.3%。機管局指，由於農曆新年假期帶動所有類別客運量上升，當中以往來東南亞、中國內地及台灣的升幅最高。

農曆新年假期間 平均每天處理逾15萬人次旅客

農曆新年假期間，平均每天處理逾15萬人次旅客，以及超過960架次飛機起降量。機場於2月18日錄得的客運量達16萬人次，於2月7日的飛機起降量為1,029架次，均為今個農曆新年假期間最高的單日高峰。

國泰：2月載客量180萬人次

國泰航空今日公布的數顯示，今年2月份載客量為180萬人次，較去年同期增加61.6%。顧客及商務總裁劉凱詩表示， 2月適逢農曆新年假期，客運業務表現理想。來自香港、大灣區其他城市及內地的出行需求激增，當中短途航線的增幅尤其顯著。

她指，香港與內地之間客運需求亦十分殷切，內地航線的載客率於農曆新年期間高達85%。她提到，日本於1月不幸發生地震，前往當地的需求受消息影響而下滑，2月則錄得強勁反彈，當中又以香港出發的需求較為強勁。

於今年首兩個月，機場客運量為840萬人次，較2023年同期升98.2%。過去12個月，機場客運量錄得4 400萬人次，同比跳升349.2%。

今年首兩個月貨運量同比上升21.3%

貨運量方面，今年2月貨運量同比增加11.7%至32.4萬公噸，升幅最主要來自出口貨運量，較去年同月增加30%。主要貿易地區以往來北美、歐洲及中東的貨運量錄得最大增幅。今年首兩個月，貨運量同比上升21.3%至約70公噸。

今年首兩個月飛機起降量同比增加73.3%至5.6萬架次，過去12個月飛機起降量及貨運量則分別同比增加98.7%及8.2%至29.9萬架次及450萬公噸。