直擊機場兩大空運中心　菜鳥智慧港4自動化　國泰有AI辨別鋰電池

香港國際機場去年空運430萬噸貨品，較2022年增3%，機場管理局對今年空運表現「相當樂觀」，料第三跑道全面啟用後持續增長，到2035年可處理1,000萬噸貨。



機管局昨（11日）安排傳媒參觀去年第三季投入運作的菜鳥智慧港，主打四項自動化設備，着重效能、成本及安全，減少對人力需求；國泰貨運站同樣有4大設備，包括3部人工智能機組辨別鋰電池產品，並設有溫度維持於15至25度的藥物處理中心。



菜鳥智慧港主打自動化設備 減少人力處理貨物

菜鳥智慧港為全球最大的跨境電商物流服務企業，達400萬平方呎，整個智慧港投資120億元。智慧港推行自動化同時，當中設有散貨儲存系統（Bin Storage System，BSS），在貨物到倉庫第一件事是散貨，而人力則會主力成為後台監控角色。

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另一為升降彈板台（Elevated Workstation，EWS），可下降1.3米至一般人高度，安全地讓工作人員處理貨物；卸貨碼頭（Truck Dock）將貨物運去貨車，以自動化滾輪將機箱送至升降台；飛機箱儲存庫（ULD Storage System）可儲存共88個飛機箱，即等同兩架波音747客機容量。

國泰貨運站以人工智能助鋰電池安檢

國泰貨運站方面，設有打紮機供分解塑膠；並更新舊有提貨模式，由本身紙本閘紙、司機要親身駛到停車場，改為全電子化，司機可預先掛單，同時設立電子支付；貨運站內有鋰電池安檢中心，設有3部人工智能機組，用以提示人員貨物有鋰電池，以協助辨別；站內設有藥物處理中心，溫度維持於15至25度，用以放置藥物或疫苗，其他要溫控的產品都可放置。

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全球首個機場獲得所有IATA CEIV認證

香港機場管理局商務執行總監陳正思表示，去年空運430萬噸貨品，較2022年增3%，2023年第4季按年增16%，形容對今年搬運表現「相當樂觀」，料第三跑道全面落成後，2035年可處理1,000萬噸貨。

她提到航空貨運以高增長範疇及連緊全球為空運策略，正發展亞洲電子商貿樞紐，包括菜鳥智慧港、DHL中亞區樞紐中心擴建工程、料2025年竣工的機場轉口郵件中心及預期2028年竣工的UPS新樞紐中心。

另外，機管局亦正發展特殊貨物處理， 香港國際機場是全球首個機場獲得所有IATA CEIV認證；另建設大灣區國際貨運門戶，在東莞設立空港中心，今年首兩個月已處理11億港元價值貨物；及設立香港國際貨運數據平台（HKIA Cargo）， 與海關、漁護署及食環署合作，分享數據以加快清關。

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國泰期望今年尾貨運量回復疫情前水平

國泰航空貨運服務總經理王守廉表示，國泰貨運在2022年運約120萬噸貨品，去年增至140萬噸，運力恢復疫情前85%，雖未去到疫情前水平，但疫情後亦見貨運需求增，去年年尾貨機「無停過」，期望今年年尾可回復到疫情前水平。他形容大灣區給予很大機遇，大灣區8,600萬人口亦有不少需求，相信對空運而言是一大機遇。