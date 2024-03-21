港鐵宋皇臺站「宋元文物展」重開　展出逾500件文物　有宋元青瓷

港鐵宋皇臺站展示的「聖山遺粹」將於明日（22日）重新開放參觀，展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等，大部分為首次展出。展覽利用二維碼，以文字、圖片和語音導賞介紹宋人的生活。



+ 2

由古物古蹟辦事處策劃，設於港鐵宋皇臺站的「聖山遺粹」展覽完成更新工作，展覽自2021年6月展出以來首次更新，除更新原有的「宋皇臺出土宋元文物展」的文物外，還新增「宋皇臺與海上貿易」，共展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等，大部分為首次展出。

「宋皇臺與海上貿易」部分展出從宋皇臺出土的浙江龍泉窰的青瓷、福建窰口的黑釉盞及梅瓶等中國外銷陶瓷，不少器物上都印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲綢之路的珍貴資料。

在宋皇臺站內展出多件出土文物。(資料圖片/發展局圖片)

展覽利用二維碼，以文字、圖片和語音導賞介紹宋人的生活，例如飲茶、鬥茶、焚香、文人生活、建築、貨幣、物流運輸等，參觀市民掃描附於展櫃的二維碼，可了解宋代香港的生活風貌。

由於興建宋皇臺站時發現古物，港鐵委託考古專家進行考古發掘，出土大量宋元時期的考古遺存。古蹟辦與港鐵公司合作，安排有關出土文物自2021年6月起，分批在站內展出，方便市民了解考古發掘的成果。