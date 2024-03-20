河南夏商周三代文明展4月3日歷史博物館登場　展出逾150件文物

由康文署和河南省文物局合辦的「香港賽馬會呈獻系列：天地之中—河南夏商周三代文明展」，將於4月3日至7月8日在香港歷史博物館免費舉行。期間將展出逾150件夏、商、周三代珍貴文物，分別由河南博物院及省內10多家文博機構借出，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等。



今次是香港歷史博物館與弘揚中華文化辦公室合作，推出的中國通史系列首個大型展覽。透過展品介紹河南省內重要的城址遺跡，以及三代的政治、社會、禮制及文化面貌。

博物館團隊日前赴河南省，與當地專家進行文物點交工作。是次展出的文物年代久遠，部份展品體積較大和重，運送安排及展櫃承重均需要精準計算。

展品包括國家一級文物 最重75公斤

重點展品包括國家一級文物「王子午」鼎，其出自春秋時期。王子午為春秋五霸之一楚莊王的兒子，鼎身周圍攀附着六條栩栩如生的浮雕夔龍，展現楚國青銅器的獨有風格。其重量為75公斤，為是次展覽單一最重的展品。

圖示國家一級文物展品「綴玉覆面」，為西周文物，是河南博物院的藏品。（政府新聞處圖片）

另一件國家一級文物「綴玉覆面」，為西周文物，由58塊玉片組成，依據人的臉部結構進行佈局，並縫綴於絲織品上，在古人殮葬時用作覆蓋在死者臉上，期望能使屍體不朽。

圖示三門峽市虢國博物館館藏「小臣妥見」玉琮，出土於西周墓中的商代文物器。（政府新聞處圖片）

此外，三門峽市虢國博物館館藏「小臣妥見」玉琮也將展出，是出土於西周墓中的商代文物器，其外形內圓外方，用作祭祀大地，溝通鬼神。如留心細看，可以見到玉琮的射口平面上刻有銘文「小臣妥見」，表示此琮為商代臣子妥朝貢商王的禮物。

展覽期間將有河南博物院華夏古樂團音樂表演及分享，讓市民增進對中原古代音樂文化的認識；展覽另設專家座談會及專題講座系列。