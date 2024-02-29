香港故宮三月辦圓明園展覽　展出逾190件文物涵書畫、器物

香港故宮文化博物館今日（29日）公布2024年的全新展覽陣容，當中包括在三月舉辦關於圓明園的大型特別展覽，屆時將展出逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等。展覽亦會介紹園林佈局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，以及皇室成員的園居故事和藝文雅趣，全面呈現圓明園的面貌。



另外，為慶祝中華人民共和國成立75周年，博物館將於9月舉辦以中華文明起源為主題的大型特別展覽，展示中國考古近年的重要發現，探索五千年中華文明的起源與發展的進程。



香港故宮文化博物館。（資料圖片）

香港故宮文化博物館宣布2024年全新展覽陣容，3月將舉辦關於圓明園的大型特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」。展覽在3月20日至8月12日於展廳8開放予公眾參觀，展出逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等。展覽介紹園林佈局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，以及皇室成員的園居故事和藝文雅趣，全面呈現圓明園的面貌。

此外，為慶祝中華人民共和國成立75周年，博物館將於9月在展廳8舉辦以中華文明起源為主題的大型特別展覽，展示中國考古近年的重要發現，探索五千年中華文明的起源與發展的進程。

6月舉辦大型法國服飾特別展覽

適逢今年亦為中法建交60周年，香港故宮文化博物館將與法國兩所頂尖文化藝術機構聯合主辦兩項大型特別展覽，主題分別為法國百年時尚，以及中法文化交流史。博物館將在6月舉辦大型法國服飾特別展覽，展示200多件18 世紀至20世紀初精美絕倫的男女服裝、珠寶與飾物，探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。展覽亦特別展示法國與世界各地在服飾文化方面的聯繫，例如中國絲綢之運用。

至於以17至18世紀中法文化交流為主題的特別展覽亦會在12月揭幕，討中法兩國在宮廷文化藝術領域交流互鑒的一段重要歷史。兩大展覽將在展廳9展出，該展廳現時正展出「從波提切利到梵高——英國國家美術館珍藏展」，展期至4月11日。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，香港故宮文化博物館開幕一年半，已接待超過210萬訪客，對此感到十分鼓舞。今年博物館會繼續與全球頂尖的藝術文化機構合作，策劃世界級水平的展覽，弘揚中華優秀傳統文化，倡導不同文明之間的交流互鑒。