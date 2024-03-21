香港初創企業指孵化生態不平衡　團結基金倡新田科技城建孵化器群

撰文：鄧宇詩
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團結香港基金今日（21日）發表新一份題為《優化各界資源協作推動香港初創發展》的政策研究報告。報告透過與70位持份者進行訪談時發現，香港初創企業在發展中面臨的挑戰包括，孵化生態不平衡、政府偏好於後期投資等。
該基金建議，引進世界級的私人孵化器來港發展，讓孵化器生態更趨多元化，同時，成立香港天使母基金，為本地初創企業提供關鍵的種子期和早期風險投資。

團結香港基金發表新一份題為《優化各界資源協作推動香港初創發展》的政策研究報告。(團結香港基金提供)

香港只有18間獨角獸公司

團結香港基金今日發表新一份題為《優化各界資源協作推動香港初創發展》的政策研究報告。組織引用世界銀行的數據指，初創公司的數量每增加 10%就能在下一年帶動 2.4%的人均 GDP 增長以及提升2.9%的專利申請量。即使港府投放了大量資源在培育初創企業上，香港在「2023 年全球創業生態系統指數」中僅排名第 12 位。與港鄰近的深圳有32家獨角獸公司，上海有71間，北京有91間，但香港只有18間。

孵化生態不平衡　政府只偏好於後期投資

該基金透過與70位持分者進行訪談發現，香港初創企業在發展中面臨的挑戰包括，孵化生態不平衡，政府只偏好於後期投資，阻礙了初創企業成品商品化的過程。在人才方面，他們指，香港大學畢業生缺乏可行的創業想法或風險偏好較低，導致創業意願較低。

組織建議，引進世界級私人孵化器來港發展，讓孵化器生態更趨多元化。(資料圖片)

引進世界級私人孵化器來港發展

組團結香港基金建議，引進世界級私人孵化器來港發展，讓孵化器生態更趨多元化。組織指，可在新田科技城建立孵化器集群，使本地初創企業能夠連通國際，促進孵化器之間協同合作。同時，把政府的採購合同分拆為更小、更易於管理的份額，擴大智慧政府創新實驗室平台的用戶範圍，增加公私營機構對初創企業產品的採用率，幫助初創企業擴大業務、實現財務獨立。

協助企業家獲得融資方面，該基金建議，成立香港天使母基金，在香港投資管理有限公司下運作，與私營創投基金共同出資成立子基金，為本地初創企業提供關鍵的種子期和早期風險投資。

培育人才方面，該基金建議，將「創業」融入小學科學課程，同時，鼓勵香港的大學與大灣區機構開辦跨境創業課程，到合作機構進行 1-2 年培訓，並在完成畢業論文的過程中要求學生進行創業實踐。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管水志偉表示，通過拓寬融資渠道和為初創企業提供市場拓展支援,能使香港成為企業創新和成長中心,助力具潛力本地企業登上國際舞台。

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